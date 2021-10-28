Цхакая: Раньше на госслужбу в месяц подавалось 10 тыс. человек, после запуска языковой сертификации – 350 человек. Это диверсия

"Молодой человек решился пойти на непрестижную госслужбу, работать на свое государство, а государство его отправляет платить кому-то от $200 до $2000 за сертификат, подтверждающий владение языком, только после этого можно проходить конкурс. Какой месседж получает потенциальный госчиновник? Если для того, чтобы начать работать в госинституциях, надо заносить деньги, значит, когда ты попадешь на службу, брать деньги нормально", – подчеркнул Цхакая.

По его словам, раньше на госслужбу в месяц подавались заяввки от 10 тыс. человек, а после запуска сертификации подается лишь 350 заявок.

"Если сложить языковые сертификаты вместе с отменой премий, то получается какая-то операция вражеских сил. Диверсия. По-другому мой мозг не может это интерпретировать", – добавил Георгий Цхакая.