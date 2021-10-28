ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Цхакая: Это же надо было придумать схему, чтобы какие-то люди обилечивали тех, кто собирается пойти на госслужбу!

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Цхакая считает происходящее "осквернением государственной идеологии"
Цхакая считает происходящее "осквернением государственной идеологии"
Фото: Офіс простих рішень та результатів / Facebook

В Украине придумали "схему", как с помощью государственного языка "обилечивать" желающих работать на государственной службе. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал эксперт Офиса простых решений и результатов, экс-глава налогово-таможенной службы Грузии Георгий Цхакая.

"Меня настораживает ситуация с украинским языком. Каждый должен его знать – это правильно. Но зачем требовать от госслужащих дополнительный сертификат? Сейчас человек, который хочет идти на госслужбу, должен доказать, что он владеет языком. Вы не верите, что он получил достойное образование? Теперь какие-то коррумпированные чиновники должны проверить и убедиться, что он язык знает", – сказал он.

Эксперт задался вопросом, как "даже на самых низких должностях в госорганах с маленькой зарплатой" человек может физически работать, если не знает украинского языка.

"Он же не может ни прочесть документ, ни ответить на запрос. Как эти люди работали все последние годы? Это же надо было придумать схему, чтобы какие-то люди обилечивали тех, кто собирается пойти на госслужбу! Посмотрите, какую проблему это создает: молодой человек решился пойти на непрестижную госслужбу, работать на свое государство, а государство его отправляет платить кому-то от $200 до $2000 за сертификат, подтверждающий владение языком, только после этого можно проходить конкурс. Какой месседж получает этот потенциальный госчиновник? Если для того, чтобы начать работать в госинституциях, надо заносить деньги, значит, когда ты попадешь на службу, брать деньги нормально", – объяснил Цхакая.

Он считает, что это "один из самых антигосударственных шагов".

"Осквернили саму государственную идеологию. Посмотрите, как эффектно какие-то люди остановили государство: раньше на госслужбу в месяц подавалось 10 тыс. человек, а как только запустили сертификацию, подается 350 человек. Практически такое ненормальное регулирование заблокировало государство. Если сложить языковые сертификаты вместе с отменой премий, то получается какая-то операция вражеских сил. Диверсия. По-другому мой мозг не может это интерпретировать", – подчеркнул Цхакая.

Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия. Читайте полную версию интервью

Контекст:

16 июля вступила в силу законодательная норма о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдать экзамен на уровень владения украинским языком в соответствии с новыми стандартами, разработанными Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

Это предусмотрено в законе Украины, который вступил в силу в 2019 годуоб обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. 

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Орыся Демская 16 сентября говорила, что экзамен не сдали в среднем 15% украинских чиновников.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Правда, что от Киркорова?" Стоцкая рассказала, кто на самом деле является отцом ее двоих детей
"Правда, что от Киркорова?" Стоцкая рассказала, кто на самом деле является отцом ее двоих детей
"Люблю, Ростик". 48-летний Олег Ляшко показал 51-летнюю жену-именинницу на кухне возле мойки
"Люблю, Ростик". 48-летний Олег Ляшко показал 51-летнюю жену-именинницу на кухне возле мойки
Новый бойфренд Grosu Полянский рассказал, когда на самом деле между ними возник роман
Новый бойфренд Grosu Полянский рассказал, когда на самом деле между ними возник роман
Киркоров и Дава в образе молодоженов. "Mуз-ТВ" грозит штраф в 1 млн руб. за пропаганду гомосексуальных отношений
Киркоров и Дава в образе молодоженов. "Mуз-ТВ" грозит штраф в 1 млн руб. за пропаганду гомосексуальных отношений
"Опять между девочками пробежали котятки". В сети обсуждают заявление экс-участницы "НеАнгелов" Вики о предательстве под фото с Каминской
"Опять между девочками пробежали котятки". В сети обсуждают заявление экс-участницы "НеАнгелов" Вики о предательстве под фото с Каминской
Дорофеева оголилась и сунула в рот палец
Дорофеева оголилась и сунула в рот палец
"Потрясающе!" Осадчая показала фигуру после третьих родов
"Потрясающе!" Осадчая показала фигуру после третьих родов
"Премьера состоялась в космосе". Новую песню Rammstein первым услышал человек, который полгода находится на борту МКС. Видео
"Премьера состоялась в космосе". Новую песню Rammstein первым услышал человек, который полгода находится на борту МКС. Видео
48-летняя Клум крупным планом показала промежность
48-летняя Клум крупным планом показала промежность
"Ух ты, там есть дырочка?", "Бухая, отвечаю". Седокова в откровенном наряде неестественно оттопырила пятую точку
"Ух ты, там есть дырочка?", "Бухая, отвечаю". Седокова в откровенном наряде неестественно оттопырила пятую точку
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
Джоли в пышной юбке, а ее дочь в том же платье, что и неделю назад. Новый выход в свет актрисы с детьми. Фото
Джоли в пышной юбке, а ее дочь в том же платье, что и неделю назад. Новый выход в свет актрисы с детьми. Фото
"Лесби паник", "Утренняя девочка". Звезда "Великолепного века" Узерли расставила ноги перед объективом
"Лесби паник", "Утренняя девочка". Звезда "Великолепного века" Узерли расставила ноги перед объективом
"Янтарные карамельки". Рецепт от телеведущей Падалко
"Янтарные карамельки". Рецепт от телеведущей Падалко
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
"Сисяндры огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Сисяндры – огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
  "Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
"Мой лучик света". 19-летняя Элина Иващенко в купальнике показала поцелуй с бойфрендом-режиссером
"Мой лучик света". 19-летняя Элина Иващенко в купальнике показала поцелуй с бойфрендом-режиссером
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS