Цхакая: Это же надо было придумать схему, чтобы какие-то люди обилечивали тех, кто собирается пойти на госслужбу!

"Меня настораживает ситуация с украинским языком. Каждый должен его знать – это правильно. Но зачем требовать от госслужащих дополнительный сертификат? Сейчас человек, который хочет идти на госслужбу, должен доказать, что он владеет языком. Вы не верите, что он получил достойное образование? Теперь какие-то коррумпированные чиновники должны проверить и убедиться, что он язык знает", – сказал он.

Эксперт задался вопросом, как "даже на самых низких должностях в госорганах с маленькой зарплатой" человек может физически работать, если не знает украинского языка.

"Он же не может ни прочесть документ, ни ответить на запрос. Как эти люди работали все последние годы? Это же надо было придумать схему, чтобы какие-то люди обилечивали тех, кто собирается пойти на госслужбу! Посмотрите, какую проблему это создает: молодой человек решился пойти на непрестижную госслужбу, работать на свое государство, а государство его отправляет платить кому-то от $200 до $2000 за сертификат, подтверждающий владение языком, только после этого можно проходить конкурс. Какой месседж получает этот потенциальный госчиновник? Если для того, чтобы начать работать в госинституциях, надо заносить деньги, значит, когда ты попадешь на службу, брать деньги нормально", – объяснил Цхакая.

Он считает, что это "один из самых антигосударственных шагов".

"Осквернили саму государственную идеологию. Посмотрите, как эффектно какие-то люди остановили государство: раньше на госслужбу в месяц подавалось 10 тыс. человек, а как только запустили сертификацию, подается 350 человек. Практически такое ненормальное регулирование заблокировало государство. Если сложить языковые сертификаты вместе с отменой премий, то получается какая-то операция вражеских сил. Диверсия. По-другому мой мозг не может это интерпретировать", – подчеркнул Цхакая.

Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия. Читайте полную версию интервью