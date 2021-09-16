"Чиновники справились". В нацкомиссии назвали процент не сдавших экзамен на знание украинского языка

"Я считаю, что чиновники справились, потому что из всех тех, кто сдавал экзамен, несдача составляет в среднем примерно 15%. Почему на 15%? Потому что с 16 июля по 9 августа был так называемый длинный экзамен и там несдача составляла 5%, потом мы перешли к так называемому короткому, 30-минутному экзамену, уровень несдачи стартовал с 20%, на сегодня он составляет 11%. И если добавить 5–20–11 и так далее, выходим на среднюю цифру 15%", – сказала она.

По словам главы нацкомиссии, "это нормальный результат для Украины – страны, которая является переходной от одной языковой модели к другой, общения на уровне государства и страны".

"Если бы мы все знали украинский язык, если бы у нас были хорошие дороги, медицина, если бы мы сегодня летали в космос, как летают американцы, то очевидно, что и владение языком было бы другое. Да, есть государственные служащие, которые не наилучшим образом владеют государственным языком, но будем честными: мы все делаем что-то не всегда хорошо", – считает Демская.

Она объяснила, что те, кто сдает экзамен, – "идут на назначение, будут выполнять функции госслужбы".

"Если человек не сдал экзамен, он просто не назначается на должность, и все. И таким образом экзамен становится тем механизмом, который устанавливает, что то или иное лицо из-за неумения нормально коммуницировать не может выполнять функции государственной службы", – объяснила Демская.

В начале июня она рассказывала, что сдавать госэкзамен должны 150 тыс. чиновников. Чтобы получить сертификат, нужно набрать 70% + 1 балл от общего количества баллов. Сертификат будет действовать бессрочно.