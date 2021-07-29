"Ограничивают меня в палитре оттенков". Мишина пожаловалась на неидеальное знание украинского языка

Мишина: Не бойтесь проявлять себя, и мир обязательно вас отблагодарит! Фото: misha.k.ua / Instagram

"Довольно непростой период моей жизни. Много всего изменилось. А необычность всегда вызывает страх и сомнения. У меня сейчас масштабный проект, и если вы спросите: "Ну, как там, в судейском кресле?", я скажу: "Ярко, мощно и сложно!" – заявила она.

По словам актрисы, ярко – потому что эмоции зашкаливают от сцены, талантов, масштаба и красоты; мощно – потому что в Украине действительно большое количество талантов.

"Сложно – потому что большая ответственность, сомнения в себе и не идеальное знание языка, которые ограничивают меня во всей палитре оттенков донести этому миру, какие мы безграничные существа, способные на все. Но, как всегда, я стараюсь во всех сложностях видеть только возможности", – подчеркнула она.

Мишина заметила, что, невзирая на то, что ей трудно, энергия, которая создается жюри и участниками, бесценна и стоит всех потраченных нервов.

"Впускайте все, что происходит. Проживайте! Взаимодействуйте! Не бойтесь проявлять себя, и мир обязательно вас отблагодарит!" – заверила актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)