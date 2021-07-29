"Ограничивают меня в палитре оттенков". Мишина пожаловалась на неидеальное знание украинского языка

"Довольно непростой период моей жизни. Много всего изменилось. А необычность всегда вызывает страх и сомнения. У меня сейчас масштабный проект, и если вы спросите: "Ну, как там, в судейском кресле?", я скажу: "Ярко, мощно и сложно!" – заявила она.
По словам актрисы, ярко – потому что эмоции зашкаливают от сцены, талантов, масштаба и красоты; мощно – потому что в Украине действительно большое количество талантов.
"Сложно – потому что большая ответственность, сомнения в себе и не идеальное знание языка, которые ограничивают меня во всей палитре оттенков донести этому миру, какие мы безграничные существа, способные на все. Но, как всегда, я стараюсь во всех сложностях видеть только возможности", – подчеркнула она.
Мишина заметила, что, невзирая на то, что ей трудно, энергия, которая создается жюри и участниками, бесценна и стоит всех потраченных нервов.
"Впускайте все, что происходит. Проживайте! Взаимодействуйте! Не бойтесь проявлять себя, и мир обязательно вас отблагодарит!" – заверила актриса.
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Ксения Мишина родилась в 1989 году в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она актриса Киевского академического Молодого театра. Стала широко известна как исполнительница роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная".
В 2020 году она стала героиней первого сезона шоу "Холостячка" на телеканале СТБ.
26 июля 2021 года Мишина сообщила, что стала судьей шоу "Україна має талант" на телеканале СТБ, в связи с чем перешла на украинский язык.