Бульвар Шоубиз
 
29 июля, 2021
 
Новости

"Ограничивают меня в палитре оттенков". Мишина пожаловалась на неидеальное знание украинского языка

Мишина: Не бойтесь проявлять себя, и мир обязательно вас отблагодарит!
Мишина: Не бойтесь проявлять себя, и мир обязательно вас отблагодарит!
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина, главная героиня шоу "Холостячка" на телеканале СТБ, звезда сериала "Крепостная" 28 июля рассказала в Instagram, какие эмоции и чувства вызывает у нее участие в качестве судьи на шоу "Україна має талант" (СТБ).

"Довольно непростой период моей жизни. Много всего изменилось. А необычность всегда вызывает страх и сомнения. У меня сейчас масштабный проект, и если вы спросите: "Ну, как там, в судейском кресле?", я скажу: "Ярко, мощно и сложно!" – заявила она.

По словам актрисы, ярко – потому что эмоции зашкаливают от сцены, талантов, масштаба и красоты; мощно – потому что в Украине действительно большое количество талантов.

"Сложно – потому что большая ответственность, сомнения в себе и не идеальное знание языка, которые ограничивают меня во всей палитре оттенков донести этому миру, какие мы безграничные существа, способные на все. Но, как всегда, я стараюсь во всех сложностях видеть только возможности", – подчеркнула она.

Мишина заметила, что, невзирая на то, что ей трудно, энергия, которая создается жюри и участниками, бесценна и стоит всех потраченных нервов.

"Впускайте все, что происходит. Проживайте! Взаимодействуйте! Не бойтесь проявлять себя, и мир обязательно вас отблагодарит!" – заверила актриса.

Контекст:

Ксения Мишина родилась в 1989 году в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она актриса Киевского академического Молодого театра. Стала широко известна как исполнительница роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная".

В 2020 году она стала героиней первого сезона шоу "Холостячка" на телеканале СТБ.

26 июля 2021 года Мишина сообщила, что стала судьей шоу "Україна має талант" на телеканале СТБ, в связи с чем перешла на украинский язык.

Теги: телевидение, Украина, украинский язык, СТБ, шоу, Ксения Мишина, Холостячка, язык, Україна має талант
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Глава Черниговской области Коваленко впервые прокомментировала свою отставку
Глава Черниговской области Коваленко впервые прокомментировала свою отставку
Елена ПОСКАННАЯ
Российская поэтесса Вольтская: Господи, почему все так плохо, почему все не так, произнесешь "эпоха" – из-за угла выползает танк. Или автозак
Российская поэтесса Вольтская: Господи, почему все так плохо, почему все не так, произнесешь "эпоха" – из-за угла выползает танк. Или автозак
  Шуляк: В Германии, Великобритании и Польше в сфере строительства в пересчете на одного человека тратится порядка €1,5 тыс. В Украине – €50
  Шуляк: В Германии, Великобритании и Польше в сфере строительства в пересчете на одного человека тратится порядка €1,5 тыс. В Украине – €50
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ограничивают меня в палитре оттенков". Мишина пожаловалась на неидеальное знание украинского языка
"Ограничивают меня в палитре оттенков". Мишина пожаловалась на неидеальное знание украинского языка
"Такая секси", "Горячая королева", "Загар очень идет". Ани Лорак в бикини позировала с поднятыми ногами
"Такая секси", "Горячая королева", "Загар очень идет". Ани Лорак в бикини позировала с поднятыми ногами
"Это не шпагат. Это демонстрация половых органов". Волочкова впервые за долгое время показала шпагат
"Это не шпагат. Это демонстрация половых органов". Волочкова впервые за долгое время показала шпагат
"Лицо все в прыщах. Красота", "Без грима не узнать!" Maruv показала себя полностью без макияжа
"Лицо все в прыщах. Красота", "Без грима не узнать!" Maruv показала себя полностью без макияжа
"Как кобра", "Феноменально". Брежнева в нижнем белье показала сложное упражнение из йоги
"Как кобра", "Феноменально". Брежнева в нижнем белье показала сложное упражнение из йоги
"Идеально подходят любому наряду и прическе". Каменских объяснила, что нужно для того, чтобы быть красивой
"Идеально подходят любому наряду и прическе". Каменских объяснила, что нужно для того, чтобы быть красивой
Фикус Бенджамина: уход в домашних условиях, пересадка и размножение
Фикус Бенджамина: уход в домашних условиях, пересадка и размножение
"Это был шок. Но не сюрприз". Звезда сериала "Побег", 49-летний Уэнтуорт Миллер сообщил, что у него аутизм
"Это был шок. Но не сюрприз". Звезда сериала "Побег", 49-летний Уэнтуорт Миллер сообщил, что у него аутизм
"Как будто 17", "Илончик, очень сексуальная". Гвоздева позировала на пляже в Железном Порту в бикини цвета загорелой кожи
"Как будто 17", "Илончик, очень сексуальная". Гвоздева позировала на пляже в Железном Порту в бикини цвета загорелой кожи
"Ой, какой стремный силикон". Полякову заподозрили в пластике груди, певица ответила
"Ой, какой стремный силикон". Полякову заподозрили в пластике груди, певица ответила
"Первый раз вижу у вас такие фото", "Сексуальная девушка". 50-летняя Орбакайте позировала в просвечивающемся топе и мини-шортах
"Первый раз вижу у вас такие фото", "Сексуальная девушка". 50-летняя Орбакайте позировала в просвечивающемся топе и мини-шортах
  "Съедают очень быстро". Как приготовить курицу в апельсиновом соусе. Советы Глинской
  "Съедают очень быстро". Как приготовить курицу в апельсиновом соусе. Советы Глинской
"Придет женщина, обнажит грудь и достигнет успеха". Зибров рассказал, как стать успешной звездой
"Придет женщина, обнажит грудь и достигнет успеха". Зибров рассказал, как стать успешной звездой
"Такая смешная Анька. Может, лучше делом заняться?" Седокова в платье с декольте показала "взгляд кошки". Видео
"Такая смешная Анька. Может, лучше делом заняться?" Седокова в платье с декольте показала "взгляд кошки". Видео
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
Капитан молдавской команды "Стояновка" из "Лиги смеха" стал участником "Танцев со звездами"
Капитан молдавской команды "Стояновка" из "Лиги смеха" стал участником "Танцев со звездами"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS