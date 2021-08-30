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31 августа, 2021
 
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"Мы после первого курса поженились". Популяризатор украинского языка Авраменко рассказал о жене-филологе

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Авраменко: Моя будущая жена поступала на филологию, и я подумал: "Нам вместе будет веселее"
Авраменко: Моя будущая жена поступала на филологию, и я подумал: "Нам вместе будет веселее"
Фото: olexandravramenko / Instagram

50-летний популяризатор украинского языка, филолог, писатель, блогер и ведущий Александр Авраменко 28 августа в эфире "1+1" рассказал, что выбрал профессию филолога в том числе благодаря своей будущей на тот момент жене.

"В школе я очень хорошо знал математику. У меня списывал весь класс. Просто мне легко давалась математика, но сказать, чтобы я сильно ее любил..." – сказал Авраменко.

По словам филолога, при выборе будущей профессии он решил, что всю жизнь заниматься формулами "не так интересно".

"А язык и литература – это то, что нужно. Это во-первых. А во-вторых, моя будущая жена поступала на филологию, и я подумал: "Нам вместе будет веселее". И мы после первого курса поженились", – рассказал он.

ВИДЕО
Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube
Контекст:

Авраменко родился в Запорожской области. По его словам, в детстве он разговаривал на суржике. В 1995 году с отличием окончил филологический факультет Запорожского национального университета. Сейчас известен как популяризатор украинского языка и автор обучающих книг. Является автором и диктором текстов радиодиктанта национального единства, занимается научной деятельностью.

Авраменко вел частные уроки по украинскому языку для будущего украинского президента Владимира Зеленского, когда тот еще был художественным руководителем студии "Квартал 95".

По словам преподавателя, в год он зарабатывает несколько миллионов гривен и часто бывает за границей, где у него есть недвижимость.

О личной жизни Авраменко говорить избегает. В августе 2021 года он признался, что в его жизни "наклевываются" личные отношения. Известно, что у Авраменко есть взрослый сын, но он с ним общается очень мало

Теги: украинский язык, дети, семья, Александр Авраменко
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