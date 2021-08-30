"Мы после первого курса поженились". Популяризатор украинского языка Авраменко рассказал о жене-филологе

Авраменко: Моя будущая жена поступала на филологию, и я подумал: "Нам вместе будет веселее" Фото: olexandravramenko / Instagram

"В школе я очень хорошо знал математику. У меня списывал весь класс. Просто мне легко давалась математика, но сказать, чтобы я сильно ее любил..." – сказал Авраменко.

По словам филолога, при выборе будущей профессии он решил, что всю жизнь заниматься формулами "не так интересно".

"А язык и литература – это то, что нужно. Это во-первых. А во-вторых, моя будущая жена поступала на филологию, и я подумал: "Нам вместе будет веселее". И мы после первого курса поженились", – рассказал он.

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