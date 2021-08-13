  "Много лет неизвестно чем занимался. Не хочет работать. В этом проблема". Филолог Авраменко рассказал об отношениях с 30-летним сыном

Авраменко о сыне: Он принадлежит к той части молодежи, которая хочет все и сразу Фото: Олександр Авраменко / Facebook

Отвечая на вопрос ведущего проекта Анатолия Анатолича, пошел ли сын по его стопам, Авраменко заявил, что тот "достаточно сложный в этом плане".

"Он сначала поступил в университет на компьютерный дизайн, потом бросил учебу – не доучился. Много лет неизвестно чем занимался, потом у него снова появилась идея поступить в университет – поступил заново и сейчас снова учится в университете", – рассказал филолог.

По словам Авраменко, он мало общается с сыном, так как хочет, чтобы тот начал работать.

"Он не хочет работать. В этом проблема. Он принадлежит к той части молодежи, которая хочет все и сразу", – признался Авраменко и подчеркнул, что помогает сыну.

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Видео: Зе Интервьюер / YouTube