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Украинский филолог Авраменко: У Тимошенко способностей к изучению языков, пожалуй, нет. Сколько лет в политике, а говорит все хуже и хуже

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Тимошенко была первой и единственной женщиной премьер-министром Украины
Тимошенко была первой и единственной женщиной премьер-министром Украины
Фото: Юлія Тимошенко / Facebook

Лидер парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко, возможно, не обладает способностью изучать языки. Такое предположение высказал в интервью "Обозревателю", которое опубликовано 23 июля, украинский филолог, доцент Киевского университета имени Бориса Гринченко Александр Авраменко.

"Тимошенко делает три ошибки в одном предложении, я их анализирую и говорю: "Садись, "два". В комментариях пишут: "Да куда садись, она свои два уже отсидела". [...] Вот у нее, в отличие от [президента Украины Владимира] Зеленского, способностей к изучению языков, пожалуй, нет, потому что сколько лет в политике, а говорит все хуже и хуже", – прокомментировал он.

Контекст:

Тимошенко родилась в 1960 году в Днепропетровске (Украина). С 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года она занимала должность премьер-министра Украины, став первой и единственной женщиной премьер-министром в стране.

В 2010-м, 2014-м и в 2019 году Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины. 11 октября 2011 года ее осудили на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл "газовое" дело Тимошенко.

Согласно опросу, который в феврале провели Киевский международный институт социологии и социологическая компания SOCIS, 52,7% граждан Украины дома разговаривают на украинском языке, 23,5% – на русском, 22,5% – на двух этих языках, 1,2% – на другом языке.

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. С января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Теги: Юлия Тимошенко, украинский язык, политика, Владимир Зеленский, Александр Авраменко
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