Тимошенко рассмешила нардепов заявлением о себе и олигархах. Видео

Тимошенко: Меня трудно обвинить в том, что я где-то там за олигархов Фото: ba.org.ua

Тимошенко выступила в парламенте во время обсуждения законопроекта об олигархах.

"Честно говоря, приятно читать такие законопроекты. Это просто такой треш, что хочется смеяться. Честно говоря, меня трудно обвинить в том, что я где-то там за олигархов", – сказала лидер "Батьківщини".

После этого в зале начались смех и аплодисменты.

"Я рада, что вам это нравится. Я очень рада, что вы сейчас так это встречаете. Но я хочу вам сказать, что я единственный политик, которого именно олигархи бросали в тюрьму. А в то время, пока я была в тюрьме по их решению, "95-й квартал" исполнял на корпоративах у олигархов за деньги такие номера, как игра на рояле", – сказала политик.

Она раскритиковала законопроект об олигархах.

ВИДЕО