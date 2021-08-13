  Украинский филолог Авраменко: Я очень много времени провожу за рубежом – у меня есть недвижимость за границей

Авраменко: Я путешествую по миру и вижу много классных вещей у нас, которых нет в Европе Фото: Олександр Авраменко / Facebook

"Я счастлив. Меня только одно угнетает – это события на востоке [Украины]. Я не чувствую основы под ногами и уверенности в завтрашнем дне из-за этих событий. Много людей на это вообще внимания не обращают, а меня это очень тревожит. Наверное, сказать, что я очень патриотичный человек – это не... Сейчас начнут писать в комментариях: "О, шаровары надели, начали кричать", вся это дурня. Нет, я очень переживаю", – заявил он.

По словам филолога, он хочет, чтобы украинцы стали более обеспеченными.

"Я путешествую по миру и вижу много классных вещей у нас, которых нет в Европе. Я очень много времени провожу за рубежом – у меня есть недвижимость за границей. Возвращаясь, понимаю, что тут лучше всего – в Украине", – заявил он.

Авраменко не уточнил, в какой стране у него есть недвижимость.

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Видео: Зе Интервьюер / YouTube