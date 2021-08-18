Филолог Авраменко: "Дрыщ" для меня не замечание, а комплимент. Держите форму

Авраменко: Меня часто упрекают: "Дрыщ, слишком худой". Я этим горжусь Фото: olexandravramenko / Instagram

"Отдыхаю на Канарских островах (Королевство Испания). 80–85% испанцев имеют лишний вес: картофель фри, жирные и жареные блюда, малоподвижный образ жизни, они на авто ездят в магазин, что в 100 метрах от их дома", – поделился он впечатлениями.

Авраменко признался, что гордится тем, что у него нет лишнего веса.

"Меня часто упрекают: "Дрыщ, слишком худой". Друзья, я этим горжусь! Поэтому "дрыщ" для меня не замечание, а комплимент. Держите форму", – резюмировал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олександр Авраменко (@olexandravramenko)