  Филолог Авраменко рассказал, состоит ли в отношениях

"Вы сейчас в отношениях?" – спросил у филолога ведущий Анатолий Анатолич.

"Сейчас – нет. У меня сейчас наклевывается", – подчеркнул он.

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Контекст:

Авраменко родился в Запорожской области. По его словам, в детстве он разговаривал на суржике.

Сейчас известен как популяризатор украинского языка и автор обучающих книг. Является автором и диктором текстов радиодиктанта национального единства, занимается научной деятельностью.

Авраменко вел частные уроки по украинскому языку для будущего украинского президента Владимира Зеленского, когда тот еще был художественным руководителем студии "Квартал 95".

По словам преподавателя, в год он зарабатывает несколько миллионов гривен и часто бывает за границей, где у него есть недвижимость. О личной жизни Авраменко говорить избегает. Известно, что у него есть 30-летний сын, но Авраменко с ним общается очень мало. "Он не хочет работать. В этом проблема. Он принадлежит к той части молодежи, которая хочет все и сразу", – назвал причину разногласий с сыном филолог.