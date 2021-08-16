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16 августа, 2021
 
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Филолог Авраменко рассказал, состоит ли в отношениях

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Авраменко: У меня сейчас наклевывается
Авраменко: У меня сейчас наклевывается
Фото: Олександр Авраменко / Facebook

50-летний популяризатор украинского языка, филолог, писатель, блогер и ведущий Александр Авраменко в интервью, которое 13 августа вышло на YouTube-канале "Зе Интервьюер", прокомментировал свою личную жизнь.

"Вы сейчас в отношениях?" – спросил у филолога ведущий Анатолий Анатолич.

"Сейчас – нет. У меня сейчас наклевывается", – подчеркнул он.

ВИДЕО
Видео: Зе Интервьюер / YouTube
Контекст:

Авраменко родился в Запорожской области. По его словам, в детстве он разговаривал на суржике.

Сейчас известен как популяризатор украинского языка и автор обучающих книг. Является автором и диктором текстов радиодиктанта национального единства, занимается научной деятельностью.

Авраменко вел частные уроки по украинскому языку для будущего украинского президента Владимира Зеленского, когда тот еще был художественным руководителем студии "Квартал 95".

По словам преподавателя, в год он зарабатывает несколько миллионов гривен и часто бывает за границей, где у него есть недвижимость. О личной жизни Авраменко говорить избегает. Известно, что у него есть 30-летний сын, но Авраменко с ним общается очень мало.  "Он не хочет работать. В этом проблема. Он принадлежит к той части молодежи, которая хочет все и сразу", – назвал причину разногласий с сыном филолог.

Теги: украинский язык, семья, Александр Авраменко
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