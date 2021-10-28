Цхакая: Я еще не сталкивался с такими развращенными бюрократическими системами, защищающими свои коррупционные интересы, как в Украине

"Я работал более чем в 20 странах и могу сказать, что я еще не сталкивался с настолько сильными и развращенными бюрократическими системами, защищающими свои коррупционные интересы. В Украине защитники своего кармана юридически подкованы, тратят много денег и времени. Как только начинается какая-то реформа, сразу включается комплексная система дискредитации, находятся лидеры мнений, которые выступают против изменений", – рассказал эксперт.
По его словам, противники реформы делают все, чтобы подорвать ее имидж с самого старта, и даже когда она прошла, процесс дискредитации не прекращается.
По словам Цхакаи, в Украине надо потратить много энергии, нервов и от шести до 12 месяцев только, чтобы институционально дойти до начала реформы, а потом еще столько же, чтобы ее раскрыть. Первые результаты изменений люди могут ощутить через год-два после начала работы.
"И это плохо, потому что у нас нет такого количества времени. Реформы надо проводить быстро и эффективно: принятое решение должно исполняться уже на второй день. А местная бюрократия привыкла ничего не делать. Сначала надо подумать, провести встречу-другую, создать комиссию, потом создать рабочие группы, которые должны встречаться с другими разнообразными рабочими группами. В итоге это превращается в какой-то нездоровый бесконечный процесс. И пока президент не ударит по столу кулаком, никто не шевелится, ничего не двигается с места. Это очень плохо. Не должен президент стучать каждый раз по столу", – подчеркнул эксперт.
Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия. Читайте полный текст интервью
Президент Владимир Зеленский заявлял 7 июля, что Украина идет "очень быстрыми шагами" в принятии ключевых реформ. Глава государства отмечал, что работа в украинском парламенте по принятию законопроектов по ключевым реформам находится на финальной стадии, несмотря на "тысячи правок" к ним в Раде. По словам Зеленского, Украина стала первой страной в мире, где появился законопроект об олигархах.
Зеленский отмечал, что ключ к евроатлантическим стремлениям страны – это прежде всего успех реформ. По его словам, Украина хотела бы получить перечень реформ для перехода к следующему этапу интеграции с НАТО.
В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен 7 июля назвал пять ключевых реформ, с помощью которых украинское правительство может развить достигнутый прогресс.
8 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил стратегию реформ в Украине до 2030 года.