Послы США, Евросоюза и Великобритании призвали Украину преодолеть коррупционное влияние на систему судопроизводства

В Украине начали судебную реформу в 2014 году Фото: depositphotos.com

Дипломаты назвали принятие законов о реформировании судебной системы чрезвычайно важным достижением, но теперь чиновникам предстоит реализовать реформы.

"Это является огромным вызовом, который требует политической смелости и настойчивости, учитывая мощную оппозицию со стороны привилегированных кругов. [...] Когда коррумпированные лица могут действовать безнаказанно, добропорядочные лица вынуждены молчать, иначе они столкнутся с серьезными последствиями", – говорится в материале.

В статье сказано, что украинские законодатели, которые разрабатывали реформу правосудия, ввели проверки добродетели, чтобы все действующие и новые члены Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Высшего совета правосудия (ВСП) не имели разногласий между доходом и имуществом и не демонстрировали вовлеченность в коррумпированные действия.

"К сожалению, Совет судей Украины (ССУ) так и не номинировал представителей в Этический совет ВСП, орган, который будет выполнять эту важную задачу. К тому же, ССУ, вероятно, отразил желание украинских судей подаваться на должности вследствие введения избыточных квалификационных требований, превышающих требования, определенные законом", – заявили дипломаты.

Послы призвали ССУ позволить тем, кто хочет поддержать внедрение реформы, дать возможность стать членом Этического совета ВСП.

Еще одной причиной задержки реализации судебной реформы представители назвали то, что 8 октября Верховный Суд обратился с представлением в Конституционный Суд Украины (КСУ) о пересмотре конституционности отдельных положений закона о реформировании ВСП.

"Те, кто следят за усилиями Украины в сфере борьбы с коррупцией, имеют повод для беспокойства относительно того, какое решение примет КСУ: он вызвал кризис прошлого года, признав украинский реестр имущественных деклараций неконституционным и отменив действие ключевых положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Это решение осветило насущную необходимость реформировать КСУ", – сказано в статье.

Дипломаты считают, что пришло время сопротивляться привилегированным кругам и их сообщникам, а также настаивать на справедливом и равном отношении по отношению ко всем гражданам согласно украинскому законодательству.