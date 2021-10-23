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ПОЛИТИКА

Послы США, Евросоюза и Великобритании призвали Украину преодолеть коррупционное влияние на систему судопроизводства

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В Украине начали судебную реформу в 2014 году
В Украине начали судебную реформу в 2014 году
Фото: depositphotos.com

Судебная система в Украине скорее защищает, нежели устраняет коррумпированные элементы. Об этом написали временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в общей статье для "Украинской правды", которая опубликована 20 октября.

Дипломаты назвали принятие законов о реформировании судебной системы чрезвычайно важным достижением, но теперь чиновникам предстоит реализовать реформы.

"Это является огромным вызовом, который требует политической смелости и настойчивости, учитывая мощную оппозицию со стороны привилегированных кругов. [...] Когда коррумпированные лица могут действовать безнаказанно, добропорядочные лица вынуждены молчать, иначе они столкнутся с серьезными последствиями", – говорится в материале. 

В статье сказано, что украинские законодатели, которые разрабатывали реформу правосудия, ввели проверки добродетели, чтобы все действующие и новые члены Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Высшего совета правосудия (ВСП) не имели разногласий между доходом и имуществом и не демонстрировали вовлеченность в коррумпированные действия.

"К сожалению, Совет судей Украины (ССУ) так и не номинировал представителей в Этический совет ВСПорган, который будет выполнять эту важную задачу. К тому же, ССУ, вероятно, отразил желание украинских судей подаваться на должности вследствие введения избыточных квалификационных требований, превышающих требования, определенные законом", – заявили дипломаты.

Послы призвали ССУ позволить тем, кто хочет поддержать внедрение реформы, дать возможность стать членом Этического совета ВСП.

Еще одной причиной задержки реализации судебной реформы представители назвали то, что 8 октября Верховный Суд обратился с представлением в Конституционный Суд Украины (КСУ) о пересмотре конституционности отдельных положений закона о реформировании ВСП.

"Те, кто следят за усилиями Украины в сфере борьбы с коррупцией, имеют повод для беспокойства относительно того, какое решение примет КСУ: он вызвал кризис прошлого года, признав украинский реестр имущественных деклараций неконституционным и отменив действие ключевых положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Это решение осветило насущную необходимость реформировать КСУ", – сказано в статье. 

Дипломаты считают, что пришло время сопротивляться привилегированным кругам и их сообщникам, а также настаивать на справедливом и равном отношении по отношению ко всем гражданам согласно украинскому законодательству.

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании ВСП. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

13 июля 2021 года Рада приняла законопроект о возобновлении работы ВККС с предложениями президента Украины Владимира Зеленского.

14 июля парламент принял во втором чтении еще два "судебных законопроекта" – о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия, а также об административной ответственности за невыполнение требования инспектора ВСП. 

Принятие "судебных" законопроектов приветствовали ЕС, США и послы G7

3 августа Зеленский подписал три закона из пакета судебной реформы. Все они уже вступили в силу. 

Представитель Зеленского в КСУ Федор Вениславский говорил в начале сентября, что ВККС должна возобновить работу до конца года. По его словам, к этому времени также заработает Этический совет, который должен обновить состав ВСП.

Международные партнеры Украины 10 сентября подали в ВСП два списка экспертов для их отбора и назначения в Этический совет при ВСП и отборочную комиссию при ВККС.

13 сентября ССУ не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы выбрать трех членов Этического совета. Зеленский заявил, что "не допустит блокировки главной реформы страны", в Офисе президента провели рабочую встречу с участием послов "Большой семерки", судей, представителей Верховной Рады, правительства Украины. По итогам встречи согласовали совместное заявление.

21 сентября ССУ объявил о начале отбора на должность члена Этического совета при ВСП по своей квоте.

Теги: коррупция, Конституционный Суд, реформы, Совет судей, Верховный Суд, судебная реформа, судебная система, Евросоюз, Мелинда Симмонс, Матти Маасикас, Кристина Квин
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