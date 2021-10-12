Глава Верховного Суда Данишевская заявила о массовых увольнениях судей

Данишевская: Судебной системе не хватало более 2 тыс. судей, а теперь эта цифра растет. В начале сентября уходило в отставку до 30 судей в неделю Фото: supreme.court.gov.ua

Судьи, по ее словам, начали увольняться из-за опасений, что Высший совет правосудия остановит работу.

"Судебной системе не хватало более 2 тыс. судей, а теперь эта цифра растет. В начале сентября уходило в отставку до 30 судей в неделю. Мы посмотрели, кто уходит из судебной власти и почему. Прежде всего идут в отставку судьи, которые приближаются к достижению предельного возраста пребывания в должности, потому что они рискуют не получить отставку, если ВСП перестанет работать. Идут также те судьи, которые устали от этих перипетий. И это судьи, успешно прошли квалификационное оценивание. Отсутствие достаточного количества судей, постоянно растущее количество дел, огульное критика со стороны власти, СМИ и общественности – причины, из-за которых судьи покидают судебную систему", – рассказала Данишевская.

Она объяснила, что представители судебной власти в рамках реформы предлагают установить предохранители в законе от неконституционных действий, и обеспечить непрерывность деятельности ВСП.

"Для стабильности работы ВСП предлагаем в той норме, где сказано о праве Этического совета останавливать полномочия членов ВСП, указать о последовательности действий: чтобы Этическая совет сначала назначала новых членов, а затем предлагала действующим членам ВСП пройти проверку, которые имеют или пройти эту проверку, или освободиться. Далее. В ВСП работают действующие судьи, которые уже ранее проходили проверку на добродетель. Мы считаем, что такие судьи не должны проходить ее повторно. Иначе это будет противоречить Конституции. Это очень принципиальный вопрос. Также мы предлагаем изменение подхода "увольнение по закону", потому что это неконституционно", – добавила она.

Данишевская отметила, что в случае, если реформа судебной системы "не удастся, то на руинах с ответственностью останется только судебная власть, а другие разойдутся и разъедутся".

В ноябре истекает срок полномочий самой Данишевской, она подчеркнула, что не планирует баллотироваться на пост главы Верховного Суда еще раз. "Для меня это всегда был только один срок", – пояснила судья.