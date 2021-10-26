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"Налоговый" законопроект №5600 могут принять во втором чтении на следующей неделе – Арахамия

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1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении
1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении
Фото: rada.gov.ua

На следующей пленарной неделе со 2-го по 5 октября Верховная Рада может принять во втором чтении правительственный законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений". Об этом в эфире канала "Украина 24" 25 октября рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"[Законопроект] должен был голосоваться в прошлый четверг [21 октября], но из-за того, что в бюджетную процедуру зашли, начали [рассматривать] поправки и они [оппозиция] затянули эту процедуру, то перенеслось на следующую неделю. Я думаю, что на следующей неделе будет проголосован", – сказал он.

Контекст:

Законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин.

Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине говорили, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.

5 октября парламент поддержал рассмотрение законопроекта по спецпроцедуре. Депутатские фракции и группы, а также у внефракционные парламентариии должны прислать письма по поводу рассмотрения их предложений и правок в профильный комитет. Затем будет составлена новая таблица правок.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, налоги, госбюджет, законопроект, Слуга народа, Давид Арахамия
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