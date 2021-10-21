В Украине налоговая задолженность составляет 100 млрд грн – глава ГНС

"Сколько у нас сейчас налоговой задолженности? 100 млрд грн. Это что? Это суммы, которые должны быть уплачены в бюджет без возражений. У нас долг возникает только на согласовании. Но они не были оплачены", – сказал он.
Глава ГНС выразил удивление, что ограничение на выезд из Украины действует сегодня только относительно долгов между частными лицами, в том числе за неуплату алиментов.
"Возникает странная ситуация. Когда человек задолжал другому человеку, один член общества – другому, то для этого ему нельзя запрещать выезд. А когда человек задолжал всему обществу, то это нормально. Пусть он и дальше продолжает оставаться должником. Я как-то не понял", – отметил Олейников.
Государственная налоговая служба Украины 12 декабря 2020 года автоматически списала налоговый долг всем налогоплательщикам, у которых он в общем не превышал 3060 грн. Долги 3 млн 656 тыс. человек на общую сумму 1 млрд 187,4 млн грн списали во исполнение требований закона о поддержке налогоплательщиков в период карантина, введенного в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Алексей Любченко, который ранее занимал должность главы ГНС, говорил изданию "ГОРДОН" в январе 2021 года, что государство не располагает информацией о доходах и налогах около 7 млн человек.