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ДЕНЬГИ

В Украине налогоплательщикам списали более 1 мрлд грн долгов

Госналоговая служба Украины списала налоговые долги 3 млн 656 тыс. украинцев, выполняя требования о поддержке налогоплательщиков в период карантина, введенного в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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Украинцам списали 1,187 млрд грн
Украинцам списали 1,187 млрд грн
Фото: depositphotos.com

Госналоговая служба Украины 12 декабря автоматически списала налоговый долг всем налогоплательщикам, у которых он в общем не превышал 3060 грн.

Речь идет о сумме, которая учитывалась по состоянию на 1 ноября 2020 года и осталась непогашенной или неуплаченной ко дню списания, сообщила пресс-служба ГНС 18 января. 

Долги 3 млн 656 тыс. человек на общую сумму 1 млрд 187,4 млн грн списали во исполнение требований закона о поддержке налогоплательщиков в период карантина, введенного в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Пакет законов о поддержке бизнеса в условиях карантина, в том числе №1072-ІХ, который предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы – о списании налогового долга для налогополательщиков, парламент рассмотрел 4 декабря, он вступил в силу 10 декабря.

Этим законом, кроме списания налогового долга в декабре 2020-го, предусмотрели, что плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь – май 2021 года. Также до 29 декабря 2021 года отсрочили погашение налогового долга налогоплательщиков-физлиц, который в общей сумме не превышает 6,8 тыс. грн, информировала пресс-служба президента. 

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запрещали массовые мероприятиязакрывали торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничивали работу транспорта.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина, а 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

11 ноября Кабмин ввел по всей стране одинаковые ограничения, характерные для "оранжевой" зоны. Также в дополнение к другим ограничительным мерам в ноябре действовал "карантин выходного дня"

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действует "карантин зимних каникул". В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). 

25 января Украина должна вернуться к адаптивному карантину, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, налоги, бизнес, карантин, Налоговый кодекс, предприниматели, коронавирус
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