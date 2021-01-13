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Валерий Воротин
Валерий Воротин

Доктор наук по государственному управлению, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, эксперт Института законодательства Верховной Рады Украины.


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Из-за действий нардепа Булах государство потеряло 312,75 млн грн. Несостоятельность и непрофессионализм убивают

Готова ли нардеп Лада Булах компенсировать госбюджету 312,75 млн грн?

Месяц назад – в декабре 2020 – парламент в последнюю сессионную неделю года готовился несколько поправить довольно проблемный закон №466.

Напомню, в бизнес-среде этот документ иначе как "закон о налоговом терроре" и не называли – и "правило деловой цели", и резкие повышения ренты и акцизов, и широкие права для налоговиков.

Но надо отдать должное комитету Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – там были готовы работать над собственными ошибками. Тем более учитывая коронавирусной и экономический кризис, в котором оказался украинский бизнес.

И в частности, в комитете согласились, что одна из норм закона – а именно о повышении акциза на табачные изделия для электрического нагрева сразу в 4,2 раза – слишком радикальна. Все же ни в одной цивилизованной стране ни один налог – на любой товар – сразу в четыре раза не повышают.

И хотя рост акциза в налоговом комитете решили смягчить не слишком сильно – с 4,2 до трех раз – тем не менее, даже такая мягкая поправка вызвала серьезные дебаты во фракции "Слуга народа".

Как это часто бывает, громче всех о налогах начали кричать люди, которые в налогах не слишком разбираются. Так и случилось: народный депутат Лада Булах, которая не является членом налогового комитета, которая всю жизнь работала в малоизвестных общественных организациях по здравоохранению, решила заняться налоговыми нормами.

Поправка по смягчению роста акциза основывалась в том числе на вполне открытых и официальных договоренностях крупных табачных компаний с государством. Например, "Филип Моррис Украина" официально подтверждала – лишь с табачных изделий для электрического нагрева она может гарантировать уплату акциза минимум на 4,8 млрд грн уже в 2021-м, еще на 8,1 млрд – в 2022 году. Некоторые обещания дали и другие крупные игроки рынка – например, Львовская табачная фабрика. Но для госпожи Булах упомянутые гарантии на миллиарды гривен – это ничто.

"Гарантийные письма от Филипп Моррис и Львовской фабрики – это абсурд. Табачные компании могут отказаться платить акциз только если перестанут продавать табачные изделия. Я не верю, что они не будут продавать их", – заявила Булах в слитой в интернет переписке с коллегами по фракции.

В конце концов председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия задал в этой переписке довольно резонный вопрос госпоже Булах: "Если бюджет просядет, кто будет нести ответственность?".

Но наставления лидера фракции не слишком надоумили госпожу Булах, которая 17 декабря – вопреки позиции ее фракции (168 депутатов "Слуги народа" поддержали поправку), вопреки позиции налогового комитета парламента и вопреки здравому смыслу – зарубила упомянутую поправку. Прошел месяц и уже есть необходимость вернуться к мудрому вопросу господина Арахамии.

Ведь сегодня самый крупный табачный производитель Украина и третий крупнейший налогоплательщик Украины – компания "Филип Моррис" – обратилась с официальным письмом в Международный валютный фонд. В этом письме компания сообщила нашим западным кредиторам, что из-за резкого (напомню, сразу в 4,2 раза) повышения акциза на ТИЭН компания вынуждена уже в январе 2021 закупить не 50 млн акцизных марок, как было запланировано, а только 35 млн.

Теперь давайте посчитаем. Одна акцизная марка – это соответственно одна пачка ТИЭН, с которой уплачивается 20,85 грн акциза. 15 млн "сожженных" госпожой Булах акцизных марок умножаем на 20,85 грн. И получаем 312,75 млн грн.

И это потери акциза только по одной компании. А ТИЭН, напомню, продает еще и "Бритиш Американ Тобакко" и там тоже может быть падение объемов уплаченного акциза. К тому же может быть падение по акцизам на сигариллы Львовской табачной фабрики, по которым тоже ударил провал поправки. Кроме акциза падение продаж ТИЭН ударит еще и по доходам от НДС.

И это потери только за один месяц – январь. Который традиционно не является пиковым месяцем для доходов от табачного акциза. Весной и летом ежемесячное недополучение доходов будет больше.

Итак, госпожа Булах, благодаря вам в доходах бюджета уже создается дыра.

312,75 млн грн, которые потеряло из-за ваших действий государство, хватило бы, например, на 417 аппаратов искусственной вентиляции легких экспертного класса (стоимость ИВЛ экспертного класса S1100 в "Медтехнике" составляет 750 тыс. грн.), которых так не хватает сейчас в украинских больницах.

Или этой же суммы хватило бы на 566 730 доз антикоронавирусной вакцины BioNTech и Pfizer (стоимость одной дозы вакцины – 19,5 доллара, курс расчета – 28,3).

Перефразируя известное предупреждение Министерства здравоохранения, убивает не только курение. Как показывает упомянутый мной пример, убивают также несостоятельность и непрофессионализм.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: налоги, акциз, табачные изделия, курение, закон, сигареты, законопроект, Слуга народа, Львовская табачная фабрика, Давид Арахамия, Валерий Воротин, Лада Булах
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