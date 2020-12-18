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Резкий рост акцизов на ТИЭН может лишить госбюджет 3–5 млрд грн – СМИ

Акциз на табачные изделия для электрического нагрева будет повышен сразу в 4,2 раза, что приведет к росту контрабанды и сворачиванию инвестиций в производство этих товаров, пишет "Главред".

После повышения акциза на ТИЭН цены на эти товары в Украине будут выше в полтора раза, чем в Молдове, Беларуси и России, отмечает издание
После повышения акциза на ТИЭН цены на эти товары в Украине будут выше в полтора раза, чем в Молдове, Беларуси и России, отмечает издание
Фото: depositphotos.com

В Украине резкое повышение акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) – в 4,2 раза – может привести к потере до 5 млрд грн поступлений в государственный бюджет и 50 тысяч рабочих мест, пишет "Главред" 18 декабря.  

По информации издания, больше всего может пострадать Харьковская область, где расположена фабрика компании "Филип Моррис Украина" – под удар попадут $20 млн иностранных инвестиций. 

"Напомним, что в 2019 г. именно недовыполнение доходов от табачного акциза было второй (после импортного НДС) наибольшей проблемой доходной части государственного бюджета (недовыполнение плана – почти 14 млрд грн). Причина заключалась в резком – фактически в семь раз – росте контрабанды сигарет в Украину из-за серьезных повышений акцизов и цен в течение предыдущих лет", – пишет автор статьи Олег Макаров. 

После повышения акциза на ТИЭН цены на эти товары в Украине будут выше в полтора раза, чем в Молдове, Беларуси и Российской Федерации, что создает риск роста контрабанды из этих стран.

"Также проблема заключается в том, что два крупнейших производителя ТИЭН одновременно входят в ТОП-10 налогоплательщиков Украины. Это компании "Филип Моррис Украина" (в 2019 г. – третий крупнейших налогоплательщик – 17,2 млрд грн) и "Бритиш Американ Тобакко Украина" (в 2019 г. – седьмой крупнейший налогоплательщик – 13,9 млрд грн). Эти компании, которые суммарно дают более 31 млрд, в предыдущие годы все больше переводили свое производство с традиционных сигарет на потенциально менее вредные ТИЭН – IQOS и Glo. После такого резкого повышения акцизов могут и остановиться инвестиции в модернизацию производства, и возникнуть проблемы с уплатой акцизов", – сказано в материале.

"Филип Моррис Украина" может окончательно отказаться от идеи перевода ее на производство ТИЭН, предполагает автор. 

"Если раньше именно Украина рассматривалась как основной кандидат на создание экспортного производственного хаба ТИЭН для стран Восточной Европы, то после повышения акциза он будет перенесен, вероятно, в одну из соседних стран. Создание таких существенных рисков и для госбюджета, и для прямых иностранных инвестиций вполне может вызвать беспокойство у Международного валютного фонда", – подытожил журналист.

Теги: госбюджет, инвестиции, бюджет, цены, Харьковская область, контрабанда, акциз, табачные изделия, сигареты, Филип Моррис Интернэшнл
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