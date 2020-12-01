Три профильные ассоциации поддержали налоговый комитет ВР в постепенном повышении акцизов на ТИЭН

Федерация работодателей, Совет предпринимателей и Ассоциация городов Украины поддержали изменения в законопроект по поводу роста акциза на табачные изделия для электрического нагрева, которые предложил комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Во время кризиса надо максимально использовать проактивную фискальную политику, которая максимально учитывает реалии украинской экономики и бизнеса, отмечается в заявлении Фото: depositphotos.com

Ассоциация городов Украины, Совет предпринимателей при Кабмине и Федерация работодателей Украины поддерживают предложения комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики по поводу постепенного роста акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН), разработанные в рамках подготовки законопроекта №4065 ко второму чтению. Об этом пишет "Главком" со ссылкой на заявления организаций.

В Федерации работодателей сообщили, что кардинально повышать акциз нельзя, учитывая кризис из-за коронавируса, а постепенное повышение акцизного налога на ТИЭН до 2025 года повлечет такой же постепенный рост поступлений в госбюджет и в то же время сохранит рабочие места.

Ассоциация городов отметила, что постепенное повышение акциза налога позволит также избежать снижения поступлений от акцизного налога в местные бюджеты.

"Предложенное постепенное повышение акциза на ТИЭН позволит избежать ценовых скачков, сохранить рабочие места в компаниях, задействованных в производстве и реализации этих изделий, обеспечить поступления в бюджеты всех уровней", – сказано в заявлении.

В Совете предпринимателей при Кабмине призвали к умеренной фискальной политике.

"В отличие от Украины, в странах Европы хорошо осознают все риски резкого повышения акциза на ТИЭН. Там даже в условиях значительного дефицита бюджета, вызванного коронакризисом, выбирают умеренную акцизную политику, ориентированную на постепенное увеличение налогового бремени или сохранение имеющихся ставок налогообложения. Именно поэтому во время кризиса надо максимально использовать проактивную фискальную политику, которая максимально учитывает реалии украинской экономики и бизнеса, адекватно балансируя между потребностями государства и бизнеса в это сложное время", – подчеркнули в организации.