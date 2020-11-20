ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Участники табачного рынка Украины назвали главные проблемы отрасли

Украина теряет налоговые поступления из-за быстрого роста стоимости легальных табачных изделий, считают участники табачного рынка.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Участники табачного рынка предложили рассрочить поднятие акцизных ставок до 2030 года
Участники табачного рынка предложили рассрочить поднятие акцизных ставок до 2030 года
Фото: lb.ua

Участники табачного рынка призвали украинские власти наладить конструктивный диалог с отраслью для решения основных проблем. Как пишет LB.ua, на конференции дискуссионной платформы Tobacco Market Vision 17 ноября к таким проблемам отнесли фискальную политику государства и ее влияние на рост нелегального рынка, "нелогичную регуляторную политику" в отношении табачной отрасли, а также монополизацию рынка.

Так, участники дискуссии заявили, что Украина "теряет налоговые поступления из-за быстрого роста стоимости легального продукта, связанного со значительным фискальным давлением на отрасль".

"Необходимо немедленно на это реагировать, поскольку превышение доли нелегального рынка в 10% – это тот рубикон, после которого ситуация будет неконтролируемой", – сказал Гинтаутас Диргелла из компании JTI Украина.

По мнению представителей отрасли, быстрым повышением табачных акцизов Украина защищает европейский рынок от потока контрабанды, однако "открывает ворота для потока контрабанды на внутренний рынок".

"Нужно рассрочить поднятие акцизных ставок до 2030 года. Таким образом Украина выполнит свои обязательства перед ЕС, а также защитит свой собственный рынок и сохранит поступление в государственный бюджет", – предложила представитель Imperial Tobacco в Украине Юлия Завалишина.

Участники конференции также призвали к демонополизации оптовой торговли сигаретами. По их мнению, введение национального оператора табачного рынка "фактически легализует табачную монополию" и прямо противоречит национальному законодательству и международным обязательствам Украины.

"Для эффективного функционирования табачного рынка должен существовать баланс государственного и рыночного регулирования. Если цель власти создать прозрачный и контролируемый табачный рынок, методы должны быть другими. Не нужно реинкарнировать табачную монополию под видом национального оператора. На самом деле решение проблемы функционирования табачного рынка и метод такого решения лежат на поверхности. При этом, принцип такого метода – win-win, когда выигрывают все участники, даже те, кто параноидально боится потерять господствующие позиции на рынке", – отметил вице-президент ассоциации "Специализированная торговля" Антон Сухомлин.

Фото: lb.ua
Антон Сухомлин. Фото: lb.ua

Эксперт добавил, что надеется на коммуникацию и диалог между всеми заинтересованными сторонами.

Во встрече принимали иностранные компании-производители, дистрибьюторы сигарет, представители Лиги Антитраста, Федерации работодателей, Торгово-промышленной палаты Украины, Европейской бизнес-ассоциации и других организаций.

Теги: Украина, бизнес, контрабанда, табачные изделия, монополия, законодательство, сигареты, рынок, JTI Украина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Злоумышленники взломали и удалили страницу писательницы Карпы в Instagram
Злоумышленники взломали и удалили страницу писательницы Карпы в Instagram
Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
Супруга актера "Дизель Шоу" Бережка рассказала, как относится к откровенным сценам мужа с Булитко
Супруга актера "Дизель Шоу" Бережка рассказала, как относится к откровенным сценам мужа с Булитко
"Глаза выдают ваше счастье". Ани Лорак поделилась с поклонниками новыми снимками
"Глаза выдают ваше счастье". Ани Лорак поделилась с поклонниками новыми снимками
Участница дуэта Anna Maria рассказала, почему три года скрывала рождение сына
Участница дуэта Anna Maria рассказала, почему три года скрывала рождение сына
Ресторатор Борисов в седьмой раз станет отцом
Ресторатор Борисов в седьмой раз станет отцом
  "Баклажанная чепурга". Полякова показала, как готовит икру из баклажанов
  "Баклажанная чепурга". Полякова показала, как готовит икру из баклажанов
"Мы нашли интересную тему. Она будет построена на фольклоре". Солистка Go-A Павленко рассказала о подготовке к "Евровидению 2021"
"Мы нашли интересную тему. Она будет построена на фольклоре". Солистка Go-A Павленко рассказала о подготовке к "Евровидению 2021"
"Девочка-булочка". Loboda засветила формы в раздельном купальнике
"Девочка-булочка". Loboda засветила формы в раздельном купальнике
В белых носках и без бровей. Melovin показал первые фото в новом образе
В белых носках и без бровей. Melovin показал первые фото в новом образе
Джоли снимет фильм-биографию о британском военном фотографе
Джоли снимет фильм-биографию о британском военном фотографе
"Худышка", "Бедра конкретно сдулись", "Маленькая такая". Фаны Каменских на ее фото в трусах заметили, что певица похудела
"Худышка", "Бедра конкретно сдулись", "Маленькая такая". Фаны Каменских на ее фото в трусах заметили, что певица похудела
Ефросинина рассказала, кого из украинских мужчин считает красавчиками
Ефросинина рассказала, кого из украинских мужчин считает красавчиками
"Пока молоды и красивы, снимите пеньюар". Приходько позировала лежа в ванне
"Пока молоды и красивы, снимите пеньюар". Приходько позировала лежа в ванне
Димопулос показала, как выглядит на неудачных снимках
Димопулос показала, как выглядит на неудачных снимках
Шепелев поспорил с отцом из-за своего сына
Шепелев поспорил с отцом из-за своего сына
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
"П...здец". Собчак рассказала, что ждет туриста, получившего в ОАЭ положительный результат теста на коронавирус
"П...здец". Собчак рассказала, что ждет туриста, получившего в ОАЭ положительный результат теста на коронавирус
"Перестаньте думать о бабле". Витас раскритиковал предложение Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах
"Перестаньте думать о бабле". Витас раскритиковал предложение Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах
"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе
"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе
Пляцок с яблоками. Мозговая поделилась простым рецептом
Пляцок с яблоками. Мозговая поделилась простым рецептом
Прядь возле виска и укладка волной. Тимошенко в новом образе позировала в кабинете
Прядь возле виска и укладка волной. Тимошенко в новом образе позировала в кабинете
"Буденовец Катя в бане". 63-летняя Рождественская показала обнаженку
"Буденовец Катя в бане". 63-летняя Рождественская показала обнаженку
51-летняя Лопес засветила голую грудь
51-летняя Лопес засветила голую грудь
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS