Участники табачного рынка Украины назвали главные проблемы отрасли

Украина теряет налоговые поступления из-за быстрого роста стоимости легальных табачных изделий, считают участники табачного рынка.

Участники табачного рынка призвали украинские власти наладить конструктивный диалог с отраслью для решения основных проблем. Как пишет LB.ua, на конференции дискуссионной платформы Tobacco Market Vision 17 ноября к таким проблемам отнесли фискальную политику государства и ее влияние на рост нелегального рынка, "нелогичную регуляторную политику" в отношении табачной отрасли, а также монополизацию рынка.

Так, участники дискуссии заявили, что Украина "теряет налоговые поступления из-за быстрого роста стоимости легального продукта, связанного со значительным фискальным давлением на отрасль".

"Необходимо немедленно на это реагировать, поскольку превышение доли нелегального рынка в 10% – это тот рубикон, после которого ситуация будет неконтролируемой", – сказал Гинтаутас Диргелла из компании JTI Украина.

По мнению представителей отрасли, быстрым повышением табачных акцизов Украина защищает европейский рынок от потока контрабанды, однако "открывает ворота для потока контрабанды на внутренний рынок".

"Нужно рассрочить поднятие акцизных ставок до 2030 года. Таким образом Украина выполнит свои обязательства перед ЕС, а также защитит свой собственный рынок и сохранит поступление в государственный бюджет", – предложила представитель Imperial Tobacco в Украине Юлия Завалишина.

Участники конференции также призвали к демонополизации оптовой торговли сигаретами. По их мнению, введение национального оператора табачного рынка "фактически легализует табачную монополию" и прямо противоречит национальному законодательству и международным обязательствам Украины.

"Для эффективного функционирования табачного рынка должен существовать баланс государственного и рыночного регулирования. Если цель власти создать прозрачный и контролируемый табачный рынок, методы должны быть другими. Не нужно реинкарнировать табачную монополию под видом национального оператора. На самом деле решение проблемы функционирования табачного рынка и метод такого решения лежат на поверхности. При этом, принцип такого метода – win-win, когда выигрывают все участники, даже те, кто параноидально боится потерять господствующие позиции на рынке", – отметил вице-президент ассоциации "Специализированная торговля" Антон Сухомлин.

Антон Сухомлин. Фото: lb.ua

Эксперт добавил, что надеется на коммуникацию и диалог между всеми заинтересованными сторонами.

Во встрече принимали иностранные компании-производители, дистрибьюторы сигарет, представители Лиги Антитраста, Федерации работодателей, Торгово-промышленной палаты Украины, Европейской бизнес-ассоциации и других организаций.