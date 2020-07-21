Табачного монополиста хотят превратить в полугосударственного оператора – журналист Лямец

Журналист Сергей Лямец заявил, что в проекте постановления Кабинета Министров Украины о создании временного оператора на рынке табачных изделий условия "выписаны под компанию "Тедис-Украина".

Журналист Сергей Лямец утверждает, что Кабинет Министров Украины подготовил проект постановления о создании временного национального оператора на рынке табачных изделий. Об этом он написал в Facebook.

"Мне прислали чудовищный по содержанию документ. Это проект постановления Кабинета Министров, который предполагает создать временного национального оператора на рынке табачных изделий. Проще говоря, главного оптового торговца сигаретами, который именем правительства получит право диктовать свои условия всему рынку Украины", – заявил Лямец.

Он пишет, что условия в проекте "выписаны под одну компанию – и это "Тедис-Украина".

"Например, оператор должен иметь не менее пяти лет опыта осуществления хозяйственной деятельности в сфере оптовой торговли табачными изделиями на территории Украины, две трети должностных лиц компании-кандидата также обязаны иметь пятилетний опыт работы в отрасли. Оператор, в частности, должен обладать акцизными складами в каждой области Украины на площади, которая дает возможность обеспечить запас табачных изделий на 15 дней. Владеть лицензиями, не иметь налоговых долгов, не иметь проблем с обслуживающими банками и так далее. А выбирать временного национального оператора должны будут сами производители и импортеры табачных изделий", – написал Лямец.

По его мнению, это "пахнет прямой коррупцией". "Вместо того чтобы разрушить монополию "Тедис-Украина", его хотят сделать полугосударственной компанией и легализовать в статусе монополии. То есть сделать таким себе аналогом НАК "Нафтогаз України", – утверждает журналист.

Он считает, что, если такой оператор будет создан, "под угрозой также окажутся около 50 тыс. физлиц-предпринимателей, которые имеют лицензии на розничную торговлю табачными изделиями".

"Возрастет уровень контрабанды, поскольку единственный дистрибьютор не будет доставлять сигареты в отдаленные от основного склада городки и деревни, если это будет экономически нецелесообразно. Возрастет коррупция – но теперь она будет исключительно высокого уровня, "в законе". Государственный бюджет не получит запланированные доходы, а власть президента Владимира Зеленского получит существенные репутационные потери", – заявляет он.

В декабре 2016 года "Тедис Украина" была признана монополистом на рынке дистрибуции сигарет и оштрафована на 430 млн грн. Компания обжаловала это решение в судах, однако проиграла апелляцию, сообщал глава АМКУ Юрий Терентьев.

10 октября 2019 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал четыре крупнейших производителя табачных изделий в Украине – "Филип Моррис", "Джей Ти Интернешнл", "Империал Тобакко Продакшн" и "Бритиш Американ Тобакко" – на 6,5 млрд грн за монополизацию рынка компанией "Тедис Украина". В АМКУ считают, что табачники вступили в сговор и установили такие условия для заключения договоров с другими, кроме "Тедис", потенциальными дистрибьюторами, которые делали "просто невозможным их появление на этом рынке".

11 декабря 2019 года тогдашний премьер Алексей Гончарук сообщил, что правительство согласовало рамочный документ о намерениях с табачными компаниями для "обеспечения честных условий на рынке", потому что к существующей отраслевой модели у новой власти "есть много вопросов", писал "Укринформ". Докладчиком по договоренности с табачными компаниями на заседании правительства был министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, который и подписал меморандум, сообщала пресс-служба министерства 12 декабря.