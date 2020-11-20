В "Слуге народа" назвали резким шагом повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева

Нардеп от "Слуги народа", замглавы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов заявил о необходимости более постепенно вводить повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева.

Холодов: Акцизы на табачные изделия должны быть высокими. Но я считаю, что четырехкратное разовое повышение – резкий шаг Фото: Андрій Холодов Народний депутат України / Facebook

Нардеп от "Слуги народа", замглавы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов считает слишком резким повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН).

"В целом я поддерживаю стратегический курс на повышение акциза на ТИЭН. Акцизы на табачные изделия должны быть высокими. Но я считаю, что четырехкратное разовое повышение – резкий шаг. И с точки зрения развития коммуникации между государством, бизнесом, который аккуратно платит налоги и потребителями лучшим вариантом было бы постепенное повышение", – сказал он в комментарии изданию "Рубрика".

Нардеп выступил за поэтапное введение акциза.

"Я готов поддержать вариант двухкратного повышения в ближайшее время (например, с января 2021 года) в случае, если повышение еще на 200% будет осуществлено планово в течение четырех – пяти лет или другое похожее предложение. Это позволит достичь всех целей, которые ставит перед собой государство с точки зрения сбора налогов, и даст бизнесу возможность адаптироваться и подготовиться", – пояснил он.

Холодов критиковал положения закона 466-IX, последние изменения к которому вступили в силу в мае 2020-го, пишет "Рубрика".