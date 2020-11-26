"Тедис Украина" будет обжаловать в Верховном Суде решение Северного суда

Решение оштрафовать компанию может привести не только к потерям миллиардов налоговых поступлений в государственный и местные бюджеты Украины, но и к сокращению рабочих мест по всей Украине в период коронакризиса, заявили в "Тедис Украина".

Антимонопольный комитет Украины 10 октября 2019 года заявил, что наложил на четырех производителей сигарет и одного дистрибьютора штраф на общую сумму 6,5 млрд грн Фото: agropolit.com

Северный апелляционный хозяйственный суд Киева 25 ноября отказал в удовлетворении иска компании "Тедис Украина" по поводу штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ), компания планирует подать кассацию. Об этом "Тедис Украина" сообщил на своем официальном сайте.

"Компания "Тедис Украина" не согласна с данным решением суда и будет обращаться в Верховный Суд с кассационной жалобой на предыдущие решения судов для отмены решения АМКУ. А данное решение Северного суда считаем необоснованным и незаконным. Подобное решение может привести не только к потерям миллиардов налоговых поступлений в государственный и местные бюджеты Украины, но и к сокращению рабочих мест по всей Украине в период коронакризиса", – сообщается на сайте компании.

В агентстве отметили, что "Тедис Украина" – одна из крупнейших украинских дистрибьюторских компаний. Штат насчитывает около 2300 тыс. сотрудников, региональная сеть состоит из 32 структурных подразделений по всей территории Украины, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

Антимонопольный комитет Украины 10 октября 2019 года заявил, что наложил на четырех производителей сигарет и одного дистрибьютора – Tedis Ukraine – штраф на общую сумму 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия.

В сообщении на сайте "Тедис Украина" указано, что ее АМКУ оштрафовал на 3,4 млрд грн.

В Антимонопольном комитете заявили, что крупные компании – производители сигарет договорились работать только с одним дистрибьютором – Tedis Ukraine, таким образом они препятствовали появлению на рынке новых игроков. Производители и дистрибьютор оспаривают это решение в судах.