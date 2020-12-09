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С начала 2021 года рынок электронных сигарет может остановиться из-за ошибки комитета Рады – СМИ

Издание Delo.ua утверждает, что из законопроекта №4101 нардепы в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики вычеркнули пункты, которые давали возможность импортерам и производителям электронных сигарет в течение полугода в 2021 году продавать остатки произведенной или ввезенной в Украину в 2020 году продукции.

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Минфин и ГНС обещали индустрии возможность в течение 2021 года реализовать произведенную или импортируемую в 2020-м продукцию, отмечает издание
Минфин и ГНС обещали индустрии возможность в течение 2021 года реализовать произведенную или импортируемую в 2020-м продукцию, отмечает издание
Фото: depositphotos.com

Рынок электронных сигарет в Украине с начала 2021 года может остановиться из-за решения комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, пишет Delo.ua. Члены комитета вычеркнули из законопроекта №4101 пункты, которые давали возможность продавать остатки произведенной или ввезенной в страну продукции в течение шести месяцев 2021 года.

Журналисты утверждают, что из-за такой нормы уже 1 января большая часть электронных сигарет и смесей в Украине окажется вне закона.

Издание напоминает, что законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" Верховная Рада приняла 16 января 2020 года. В мае его подписал президент Владимир Зеленский, после чего он был опубликован в "Голосі України". Часть изменений, предусмотренных законом №466-IX, уже вступила в силу, еще часть начнет действовать с 1 января 2021 года.

"Среди прочего документ облагает акцизным налогом электронные сигареты и компенсирует потери государственного бюджета от перехода курильщиков классических сигарет на альтернативную продукцию. Минфин и ГНС обещали индустрии возможность в течение 2021 года реализовать произведенную или импортированную в 2020-м продукцию. Сроки "переходного периода" всех устраивали, не было особых возражений и по ставкам налогообложения", – пишет портал.

Законопроект №4101 был разработан для того, чтобы отрегулировать изменения в отрасли, отмечают авторы, но в ходе корректировок комитет предложил свой законопроект №4101-д, в котором нет важных для отрасли положений.

"После Нового года рынок электронных сигарет будет остановлен, потому что даже импортеры и оптовики по состоянию на конец 2020-го до сих пор не получили акцизную марку и необходимые лицензии на торговлю. Собственники розничных точек вообще не имеют возможности получить акцизную марку и продать уже выкупленную продукцию. Отклоненный комитетом законопроект №4101 от 15.09.2020 и альтернативный законопроект №4101-2 от 01.10.2020 раньше содержали чрезвычайно важное положение: "Жидкости, используемые в электронных сигаретах, которые не маркированы марками акцизного налога, обращаются до 30 июня 2021 включительно", – сказано в статье.

По информации журналистов, норму о переходном периоде внес Кабинет Министров Украины, чтобы выполнить свои обязательства по Соглашению об ассоциации с Европейским союзом.

"Производителям и импортерам электронных систем доставки никотина и их составляющих требуется дополнительное время для подготовки к новым законодательным ограничениям. На складах и в магазинах содержатся запасы продукции не менее чем на три месяца – их элементарно нужно продать. Электронные системы доставки никотина являются товарами невысокой ликвидности с длинным периодом оборачиваемости, поэтому малым и средним предпринимателям также требуется не менее года для продажи имеющихся товарных запасов. А импортерам и производителям жидкостей, используемых в электронных сигаретах, элементарно необходимо получить лицензию на оптовую торговлю, которая является обязательной с 01.01.2021! После получения такой лицензии нужно заказать и наклеить марки акцизного налога на всю продукцию, находящуюся на складах и в магазинах, а это запрещено украинским законодательством! Патовая ситуация", – констатирует издание.

Авторы считают, что нардепы ставят под угрозу поступления в государственный бюджет, запланированные в 2021 году от отрасли электронных сигарет.

"Также члены комитета подставляют правительство и лично премьер-министра Дениса Шмыгаля, потому что проект №4101 готовился непосредственно Кабмином именно с целью сбалансированных бюджетных поступлений. Осенью 2019 года Владимир Зеленский на встрече с представителями табачной отрасли подчеркивал, что вопросы улучшения бизнес-климата и обеспечения прогнозируемости государственной политики и регулирования рынков являются приоритетными. Но, похоже, для членов комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ мнение президента не важно", – подытожили авторы статьи.

Теги: Верховная Рада, Кабинет Министров, бюджет, правительство, акциз, табачные изделия, лицензия, законодательство, сигареты, законопроект, торговля, Налоговый кодекс, Кабмин, Минфин
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