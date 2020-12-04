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ПОЛИТИКА

Депутат Булах подала в Раду копию старого законопроекта против табака, который не соответствует директиве ЕС – СМИ

Европейская бизнес-ассоциация выступила с заявлением, в котором призвала Раду не принимать проект закона о табаке, внесенный в парламент нардепом от "Слуги народа" Ладой Булах. "Обозреватель" пишет, что после отклонения предыдущего законопроекта на эту тему Булах должна была создать рабочую группу с участием представителей бизнеса для разработки нового проекта.

Депутат начала работу над проектом только с антитабачной общественной организацией "Життя", не ведет диалога с бизнесом и экспертами табачного рынка, пишет издание
Депутат начала работу над проектом только с антитабачной общественной организацией "Життя", не ведет диалога с бизнесом и экспертами табачного рынка, пишет издание
Фото: depositphotos.com

Глава подкомитета Верховной Рады по вопросам обеспечения эпидемиологической безопасности, борьбы с ВИЧ/СПИД и социально опасными заболеваниями Лада Булах (фракция "Слуга народа") подала в парламент законопроект №4358 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака". Этот документ практически полностью повторяет предыдущий вариант под номером 2813, который не был допущен профильным комитетом к рассмотрению из-за его несоответствия директиве ЕС 2014/40, пишет "Обозреватель".

Европейская бизнес-ассоциация (ЕВА) выступила с заявлением, в котором призвала Раду не принимать этот проект.

Журналисты отмечают, что после отклонения законопроекта №2813 Булах должна была создать рабочую группу с участием представителей бизнеса для разработки нового проекта. Вместо этого депутат начала работу над документом только с антитабачной общественной организацией "Життя", не ведет диалога с бизнесом и экспертами табачного рынка и предлагает запретить выкладку сигарет на витринах и повышать акцизы сверх установленного законами уровня. 

В ЕВА заявили, что в новом законопроекте остались практически все старые нормы. В частности, терминология проекта не соответствует директиве ЕС, в нем нет положения об адаптации законодательства Украины к требованиям директивы. Помимо этого, в проекте остались старые нормы о запрете на продажу сигарет лицам, не достигшим 21 года, а также запрет на производство пачек со скругленными краями и выкладку пачек на витринах – ничего этого директива не требует. ЕВА также отметила, что ей не показывали проект №4358 до того, как он был вынесен на рассмотрения комитета, и его не видели даже в Минздраве.

В статье "Обозревателя" также указано, что на днях ВР приняла правительственный законопроект №3628 о запрете продажи электронных сигарет и гаджетов для нагревания табака несовершеннолетним, в котором сказано, что через три месяца Кабмин обязан подать еще один законопроект – о приведении украинского законодательства в соответствие с директивой 2014/40/ЕС. 

"Причина, по которой парламент принял сторону Кабмина, состоит в том, что его закон соответствует Директивам ЕС, проект Булах и "Життя" – нет" – говорится в материале.

Теги: правительство, табачные изделия, законодательство, сигареты, законопроект, Европейская бизнес-ассоциация, Лада Булах
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