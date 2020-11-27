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Украина создает замечательный бизнес-климат для контрабандистов – эксперт

Если раньше в Украине наиболее популярными товарами для контрабанды были сигареты, алкоголь, спирт и топливо, то с 2021 года возрастет популярность контрабанды табачных изделий электрического нагрева, заявил руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский.

Одной из причин популярности контрабанды сигарет Забловский назвал существенный рост акцизов на сигареты в предыдущие годы
Одной из причин популярности контрабанды сигарет Забловский назвал существенный рост акцизов на сигареты в предыдущие годы
Фото: radiosvoboda.org

Украина становится центром контрабандной торговли в Европе, ключевые причины – отсутствие уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров, высокие доходы от продажи нелегальной продукции, а также действия государства, которое расширяет "ассортимент" для контрабандистов. Об этом пишет в своей колонке на сайте "Українські новини" руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский.

"Неслучайно 2019-й стал годом катастрофического роста нелегального оборота сигарет в Украине. Только за год объемы нелегального оборота сигарет выросли в шесть раз (!) – с 1,1% до 6,6% рынка. И это при том, что в последние годы акциз на сигареты хотя и существенно вырос, но рост был плановым и относительно постепенным (на 20% в год плюс размер инфляции)", – написал он.

Эксперт отметил, что доходы контрабандистов формируются за счет разницы в цене на подакцизные товары в Украине и в других странах, речь идет о товарах из таких стран, как Молдова, Беларусь, Российская Федерация, а также с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Кстати, в Донецке местная табачная фабрика еще в мирное время успешно освоила производство подделок наиболее популярных мировых брендов сигарет. Сейчас этот бизнес ставят на поток. Так же, как на поток поставлено производство контрабандных сигарет в Приднестровье", – объяснил Забловский.

Одной из причин популярности контрабанды сигарет он назвал существенный рост акцизов на сигареты в предыдущие годы. Подобная ситуация, но в больших масштабах, может повториться и на рынке табачных изделий электрического нагрева, считает автор колонки.

"Относительно табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭНов) народные депутаты решили не заниматься разработкой долгосрочных постепенных планов повышения акцизов. С 2021 года акциз на ТИЭНы возрастет сразу в 4,2 раза – с дальнейшим ростом этой ставки в 2022–2025 годах. Еще на 20% ежегодно. Как заявляют народные депутаты – авторы этой инициативы, идея заключалась в том, чтобы "выравнять" акцизную нагрузку на обычные сигареты и ТИЭН. Но дело в том, что ТИЭН и сигареты – довольно разные по своему составу, физическим характеристикам, производственным затратам и влиянию на здоровье (государственное Управление по безопасности пищевых продуктов и лекарств США уже признало по крайней мере часть ТИЭНов потенциально менее вредными, чем сигареты)", – написал эксперт.

Повышение акциза и, соответственно, цен на ТИЭН (в среднем до 80 грн за пачку) приведет к тому, что разница в ценах на ТИЭН в Украине и отдельных странах-соседях (РФ, Беларусь, Молдова) составит 50–60%, отметил он.

"К тому же, объемы легальной реализации ТИЭНов в Украине могут снизиться – как из-за падения спроса (часть потребителей переключится на традиционные сигареты, часть – на контрабандную продукцию), так и из-за того, что рентабельность реализации ТИЭНов в Украине снизится по сравнению с рентабельностью традиционных сигарет. Сейчас и в Украине, и во всех странах ЕС цена пачки ТИЭНа и сигарет премиум-класса примерно одинакова. Но если в Германии она составляет около €6, то в Украине не дотягивает до €2. Доля налогов (в процентах от финальной цены пачки ТИЭН) в Германии и Украине существенно не отличается. Но доход от продажи пачки ТИЭНа после вычета всех налогов в Германии по меньшей мере в три раза больше по сравнению с Украиной. А после резкого увеличения акцизов в Украине доходность реализации ТИЭНов не удастся сохранить на приемлемом уровне без повышения цены, из-за чего уменьшатся объемы их легальной реализации", – написал Забловский.

Со ссылкой на данные OLAF (Европейского бюро по борьбе с мошенничеством), он добавил, что большая часть контрабанды находится под контролем организованной преступности и доходы от нее часто тратятся на коррупцию и поддержку другой преступной деятельности, а в условиях Украины – в том числе и на сепаратизм

Теги: контрабанда, акциз, сигареты, торговля
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