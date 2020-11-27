Украина создает замечательный бизнес-климат для контрабандистов – эксперт

Если раньше в Украине наиболее популярными товарами для контрабанды были сигареты, алкоголь, спирт и топливо, то с 2021 года возрастет популярность контрабанды табачных изделий электрического нагрева, заявил руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский.

Украина становится центром контрабандной торговли в Европе, ключевые причины – отсутствие уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров, высокие доходы от продажи нелегальной продукции, а также действия государства, которое расширяет "ассортимент" для контрабандистов. Об этом пишет в своей колонке на сайте "Українські новини" руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский.

"Неслучайно 2019-й стал годом катастрофического роста нелегального оборота сигарет в Украине. Только за год объемы нелегального оборота сигарет выросли в шесть раз (!) – с 1,1% до 6,6% рынка. И это при том, что в последние годы акциз на сигареты хотя и существенно вырос, но рост был плановым и относительно постепенным (на 20% в год плюс размер инфляции)", – написал он.

Эксперт отметил, что доходы контрабандистов формируются за счет разницы в цене на подакцизные товары в Украине и в других странах, речь идет о товарах из таких стран, как Молдова, Беларусь, Российская Федерация, а также с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Кстати, в Донецке местная табачная фабрика еще в мирное время успешно освоила производство подделок наиболее популярных мировых брендов сигарет. Сейчас этот бизнес ставят на поток. Так же, как на поток поставлено производство контрабандных сигарет в Приднестровье", – объяснил Забловский.

Одной из причин популярности контрабанды сигарет он назвал существенный рост акцизов на сигареты в предыдущие годы. Подобная ситуация, но в больших масштабах, может повториться и на рынке табачных изделий электрического нагрева, считает автор колонки.

"Относительно табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭНов) народные депутаты решили не заниматься разработкой долгосрочных постепенных планов повышения акцизов. С 2021 года акциз на ТИЭНы возрастет сразу в 4,2 раза – с дальнейшим ростом этой ставки в 2022–2025 годах. Еще на 20% ежегодно. Как заявляют народные депутаты – авторы этой инициативы, идея заключалась в том, чтобы "выравнять" акцизную нагрузку на обычные сигареты и ТИЭН. Но дело в том, что ТИЭН и сигареты – довольно разные по своему составу, физическим характеристикам, производственным затратам и влиянию на здоровье (государственное Управление по безопасности пищевых продуктов и лекарств США уже признало по крайней мере часть ТИЭНов потенциально менее вредными, чем сигареты)", – написал эксперт.

Повышение акциза и, соответственно, цен на ТИЭН (в среднем до 80 грн за пачку) приведет к тому, что разница в ценах на ТИЭН в Украине и отдельных странах-соседях (РФ, Беларусь, Молдова) составит 50–60%, отметил он.

"К тому же, объемы легальной реализации ТИЭНов в Украине могут снизиться – как из-за падения спроса (часть потребителей переключится на традиционные сигареты, часть – на контрабандную продукцию), так и из-за того, что рентабельность реализации ТИЭНов в Украине снизится по сравнению с рентабельностью традиционных сигарет. Сейчас и в Украине, и во всех странах ЕС цена пачки ТИЭНа и сигарет премиум-класса примерно одинакова. Но если в Германии она составляет около €6, то в Украине не дотягивает до €2. Доля налогов (в процентах от финальной цены пачки ТИЭН) в Германии и Украине существенно не отличается. Но доход от продажи пачки ТИЭНа после вычета всех налогов в Германии по меньшей мере в три раза больше по сравнению с Украиной. А после резкого увеличения акцизов в Украине доходность реализации ТИЭНов не удастся сохранить на приемлемом уровне без повышения цены, из-за чего уменьшатся объемы их легальной реализации", – написал Забловский.

Со ссылкой на данные OLAF (Европейского бюро по борьбе с мошенничеством), он добавил, что большая часть контрабанды находится под контролем организованной преступности и доходы от нее часто тратятся на коррупцию и поддержку другой преступной деятельности, а в условиях Украины – в том числе и на сепаратизм