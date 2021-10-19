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Без моратория на экспорт лома Украина потеряет 20 млрд грн налоговых поступлений – Федерация работодателей

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Тонна экспортируемого лома дает государству около 1,8 тыс. грн пошлины, а тонна лома, переработанного в сталь в Украине, приносит в бюджет 8,2 тыс. грн налогов
Тонна экспортируемого лома дает государству около 1,8 тыс. грн пошлины, а тонна лома, переработанного в сталь в Украине, приносит в бюджет 8,2 тыс. грн налогов
Фото: depositphotos.com

1 тонна лома, переработанного в сталь, приносит Украине 8,2 тыс. грн налогов, заявили в
Федерации работодателей Украины и призвали Минэкономики ввести мораторий на экспорт лома, пишет "Главком" со ссылкой на письмо организации в адрес первого вице-премьер-министра, министра экономики Алексея Любченко.

В ФРУ подчеркнули, что если не ввести мораторий на экспорт металлолома, Украина останется без сырья, которое нужно для металлургии, так как ни мартеновская, ни кислородно-конверторная ни электросталеплавильная технологии не позволяют выплавлять сталь без лома. Также это сырье нужно для декарбонизации. Кроме того, бюджет в случае продолжения вывоза лома будет терять налоговые поступления, сократится и приток валюты в страну.

Заготовка лома в стране падает уже 20 лет подряд, по итогам 2020 года она достигла исторического минимума – 2,9 млн тонн.

"Между тем, по данным Государственной таможенной службы, отгрузка металлолома на внешние рынки в январе – августе 2021 увеличилась почти в 20 раз, и составила 410 тыс. В этот же период металлурги почувствовали существенный дефицит сырья. Сначала они компенсировали недостаток лома за счет собственных складских запасов. Однако уже в августе – сентябре предприятия начали терять объемы производства, и теперь заводы вынуждены работать буквально "с колес", – отметили в ФРУ.

В организации подсчитали, что тонна экспортируемого лома дает государству около 1,8 тыс. грн (это эквивалент в гривне пошлины в €58), а тонна лома, переработанного в сталь в Украине, приносит в бюджет 8,2 тыс. грн налогов.

"Если не ввести мораторий на экспорт металлолома, Украина ежегодно будет терять около 20 млрд грн налоговых поступлений, 5 млн т в производстве стали, 2,4% ВВП Украины и $1,4 млрд валютных поступлений", – перечислили в ФРУ.

Ломозаготовительная отрасль остается теневой, несмотря на попытки законодательного урегулирования, и в итоге экспортное ценообразование на металлолом все еще непрозрачное, что ведет к потерям бюджета на десятки миллионов долларов.

"Каждая тонна повторно использованного лома экономит 1,5 т СО2 и 740 кг угля, а также требует только 1/3 расходов энергии по сравнению с производством стали из первичного сырья. В Евросоюзе сейчас идет дискуссия о необходимости введения ограничений на экспорт лома именно с целью обеспечить промышленников сырьем для декарбонизации", –  сказано в письме.

В Федерации поддержали введение запрета на экспорт лома и призвали Министерство экономики способствовать его скорейшему принятию.

Контекст:

"Минпром" сообщал со ссылкой на данные Гостаможни, что экспорт украинского металлолома увеличивается с середины весны. 

Издание "БизнесЦензор" 27 сентября опубликовало письмо ассоциации металлургов "Укрметаллургпром", в котором представители отрасли просят Кабинет Министров и президента Украины запретить экспорт металлолома до 31 декабря 2023 года. 

В июне 2021 года объединение предприятий "Укрметаллургпром" и профильная ассоциация "Укртрубопром" уже обращались к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года. Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" поддержал эту инициативу.

Теги: налоги, экономика, бюджет, бизнес, дефицит, Министерство экономики, экспорт, запрет, пошлины, металлургия, сталь, мораторий, ФРУ, Федерация работодателей Украины, Минэкономики, металлолом
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