"Укрметаллургпром" призвал правительство запретить экспорт металлолома до конца 2023 года

"С начала 2021 года быстрыми темпами растет экспорт лома. По данным Государственной таможенной службы Украины, отгрузки металлолома на внешние рынки в январе – августе этого года увеличились почти в 20 раз, до 410 тыс. т", – сказано в документе, копия которого есть в распоряжении журналистов "Бизнес.Цензора".

Наибольшие объемы лома вывозились из Украины в критический для металлургии период, подчеркивают авторы: в июне – 85 тыс. т, в июле – 103 тыс. т, в августе – 75 тыс. т, в итоге Украина стала открытым источником лома для крупнейшего мирового импортера – Турции.

"Это происходит на фоне действия во многих странах мира заградительных пошлин (барьеров) против готовой украинской металлопродукции, которых с каждым годом становится все больше", – подчеркивают металлурги.

При этом, по их подсчетам, экспорт тонны лома приносит государству 58 евро (1800 грн) экспортной пошлины, а экспорт тонны стали – 8200 грн налогов в бюджет. Если ситуацию не изменить, бюджеты всех уровней недополучат налоговых поступлений в размере 19 млрд грн в год.

В то же время, подчеркивается в письме, использование в качестве сырья лома вместо руды позволяет экономить 740 кг угля на производстве тонны стали и сокращает выбросы CO 2 на 60%.

Металлургия формирует около 26% валютных поступлений и 12–15% ВВП страны, а также обеспечивает занятость для 600 тыс. граждан и уплату 35 млрд грн налогов, напоминают в письме представители отрасли.