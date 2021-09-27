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"Укрметаллургпром" призвал правительство запретить экспорт металлолома до конца 2023 года

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Экспорт украинского металлолома растет с середины весны
Экспорт украинского металлолома растет с середины весны
Фото: depositphotos.com

Издание "БизнесЦензор" 27 сентября опубликовало письмо ассоциации металлургов "Укрметаллургпром", в котором представители отрасли просят Кабинет Министров и президента Украины запретить экспорт металлолома до 31 декабря 2023 года. Письмо подписал глава объединения Александр Каленков.

"С начала 2021 года быстрыми темпами растет экспорт лома. По данным Государственной таможенной службы Украины, отгрузки металлолома на внешние рынки в январе – августе этого года увеличились почти в 20 раз, до 410 тыс. т", – сказано в документе, копия которого есть в распоряжении журналистов "Бизнес.Цензора". 

Наибольшие объемы лома вывозились из Украины в критический для металлургии период, подчеркивают авторы: в июне – 85 тыс. т, в июле – 103 тыс. т, в августе – 75 тыс. т, в итоге Украина стала открытым источником лома для крупнейшего мирового импортера – Турции.

"Это происходит на фоне действия во многих странах мира заградительных пошлин (барьеров) против готовой украинской металлопродукции, которых с каждым годом становится все больше", – подчеркивают металлурги.

При этом, по их подсчетам, экспорт тонны лома приносит государству 58 евро (1800 грн) экспортной пошлины, а экспорт тонны стали – 8200 грн налогов в бюджет. Если ситуацию не изменить, бюджеты всех уровней недополучат налоговых поступлений в размере 19 млрд грн в год.

В то же время, подчеркивается в письме, использование в качестве сырья лома вместо руды позволяет экономить 740 кг угля на производстве тонны стали и сокращает выбросы CO2 на 60%.

Металлургия формирует около 26% валютных поступлений и 12–15% ВВП страны, а также обеспечивает занятость для 600 тыс. граждан и уплату 35 млрд грн налогов, напоминают в письме представители отрасли.

Контекст:

"Минпром" сообщал со ссылкой на данные Гостаможни, что экспорт украинского металлолома растет с середины весны.

В июне 2021 года объединение предприятий "Укрметаллургпром" и профильная ассоциация "Укртрубопром" обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года.

Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" поддержал эту инициативу.

"Металлургпром" сообщал, что Еврокомиссия рассматривает инициативу Европейской сталелитейной ассоциации Eurofer – она просит ограничить экспорт металлолома в страны, которые не соответствуют экологическим стандартам Евросоюза. Если решение будет принято, вывоз металлолома в Турцию, Египет, Пакистан и Индию будет остановлен.

Теги: налоги, Турция, Кабинет Министров, бюджет, бизнес, экспорт, запрет, металлургия, Укрметаллургпром, Александр Каленков, металлолом
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