ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Украина может потерять часть китайского рынка железной руды из-за обвала цен и высокой конкуренции – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Цены на руду с начала года росли, но потом эта тенденция завершилась резким спадом
Цены на руду с начала года росли, но потом эта тенденция завершилась резким спадом
Фото: depositphotos.com

Четвертый квартал станет для производителей руды "головокружительным спуском с небес на грешную землю", пишет "МинПром", так как почти половину украинского рудного сырья закупал Китай, который резко снизил потребление.

"До сих пор высокие цены нивелировали длинное транспортное плечо. Но теперь, когда стоимость руды скатилась ниже $100 за тонну, удельный вес логистики в конечной цене значительно вырос. Поэтому уже четвертый квартал станет для производителей руды головокружительным спуском с небес на грешную землю", – сказано в статье.

Цены на руду сначала росли, но потом эта тенденция завершилась резким спадом, а значит вырастет конкуренция среди поставщиков, сообщил в комментарии изданию президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Сегодня около 70% продаж железной руды на глобальном рынке мире приходится на компании из так называемой "большой тройки" – Австралии, Бразилии и ЮАР.

"Но у них не только колоссальные объемы добычи, но и самая низкая себестоимость – в два-три раза ниже, чем на украинских ГОКах. Главная причина в том, что они сразу добывают руду, где содержание железа доходит до 60%, а в Украине этот показатель гораздо ниже, поэтому значительные средства приходится тратить на обогащение", – отмечают авторы статьи.

В Украине горно-металлургический комплекс в период высоких цен на сырье обеспечивал поступление валюты и поддерживал гривну, объясняют журналисты. 

"Выручка от экспорта ЖРС за указанный период составила $5,5 млрд – в 2,3 раза больше, чем за январь – август 2020 года. При этом физические объемы экспорта оставались примерно на уровне прошлогодних. Почти половину (45%) украинского рудного сырья закупал Китай. Второе и третье места в рейтинге покупателей занимали Чехия и Австрия – 9,4% и 7,7% соответственно", – сказано в материале.

Контекст:

19 августа цены на руду на мировых товарных биржах упали до $134,05 за тонну, что являлось самым низким показателем с весны 2021 года. 1 сентября цена на железную руду упала до $143,55 за тонну, 10 сентября – до 130 долларов, 16 сентября – до $113 за тонну

20 сентября цены на руду в Китае опустились ниже $100 за тонну. 

После периода роста цен на продукцию аграрного и металлургического секторов снижение котировок является нормальным и к уменьшению поступлений должны быть готовы как компании, так и правительство, заявляла исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

Теги: Украина, промышленность, цены, экспорт, металлургия, биржа, железная руда, Укрметаллургпром, Александр Каленков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Меган Фокс и Кортни Кардашян снялись топлес в совместной фотосессии. Фото
Меган Фокс и Кортни Кардашян снялись топлес в совместной фотосессии. Фото
  "Мы до этого офигенно общались". Украинский ведущий рассказал о причинах конфликта с Мейхер
  "Мы до этого офигенно общались". Украинский ведущий рассказал о причинах конфликта с Мейхер
В брюках и топе. Серебряная призерка Олимпийских игр Терлюга вышла замуж. Фото
В брюках и топе. Серебряная призерка Олимпийских игр Терлюга вышла замуж. Фото
Работа в кадре, постановка голоса, основы журналистики. В "Академии ведущих 24 канала" стартует новый курс
Работа в кадре, постановка голоса, основы журналистики. В "Академии ведущих 24 канала" стартует новый курс
Канал "Украина" назвал дату премьеры второго сезона гипершоу "Маска"
Канал "Украина" назвал дату премьеры второго сезона гипершоу "Маска" Актуально
  "Больше никаких секретов". Netflix анонсировал премьеру документального фильма о Бритни Спирс. Показ состоится за день до заседания суда. Видео
  "Больше никаких секретов". Netflix анонсировал премьеру документального фильма о Бритни Спирс. Показ состоится за день до заседания суда. Видео
Брежневой и Джанабаевой не было в ресторане на праздновании дня рождения матери братьев Меладзе. Видео
Брежневой и Джанабаевой не было в ресторане на праздновании дня рождения матери братьев Меладзе. Видео
  Победительница "Холостяка 9" Квиткова обвинила визажистов в том, что они заразили ее инфекцией
  Победительница "Холостяка 9" Квиткова обвинила визажистов в том, что они заразили ее инфекцией
"Как пантера", "А ниже нагнуться можно?" Каменских снялась в платье с глубоким декольте
"Как пантера", "А ниже нагнуться можно?" Каменских снялась в платье с глубоким декольте
"Я бы хотел, чтобы он вернулся". Горбунов рассказал, кем будет работать старший сын Осадчей после окончания американского университета
"Я бы хотел, чтобы он вернулся". Горбунов рассказал, кем будет работать старший сын Осадчей после окончания американского университета
"Очень с братиком похожи". Tarabarova показала годовалую дочь
"Очень с братиком похожи". Tarabarova показала годовалую дочь
"Больше не выгляжу, как прежде". 56-летняя Линда Евангелиста заявила, что операция по откачиванию жира изуродовала ее до неузнаваемости
"Больше не выгляжу, как прежде". 56-летняя Линда Евангелиста заявила, что операция по откачиванию жира изуродовала ее до неузнаваемости
  "Это очень вкусно". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить булочки с корицей и сливочным кремом "синнабон"
  "Это очень вкусно". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить булочки с корицей и сливочным кремом "синнабон"
"По сути, мозг обтянут кожей". Избитый сотрудником УГО танцор Евгений Гончаренко рассказал, что готовится к операции по установлению титановой пластины
"По сути, мозг обтянут кожей". Избитый сотрудником УГО танцор Евгений Гончаренко рассказал, что готовится к операции по установлению титановой пластины
"Сережа поймет, даже не сомневайся", "Получается, продала дочку". В сети обсуждают признание Наташи Королевой о существовании дочери
"Сережа поймет, даже не сомневайся", "Получается, продала дочку". В сети обсуждают признание Наташи Королевой о существовании дочери
Ленивые вареники. Классический рецепт
Ленивые вареники. Классический рецепт
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
  Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
  Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева, а какую – она сама
Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева, а какую – она сама
Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"
Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"
Гастролирующая по Украине Успенская показала, как провела незабываемый вечер в гостях у Каменских и Потапа
Гастролирующая по Украине Успенская показала, как провела незабываемый вечер в гостях у Каменских и Потапа
"Образ и мейк прям топчик", "Красотка". Maruv спела в образе "садо-мазо"
"Образ и мейк прям топчик", "Красотка". Maruv спела в образе "садо-мазо"
46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца
46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS