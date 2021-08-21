Весь добывающий сектор подпадает под риски колебания цен, это постоянный риск для бизнеса и государства – эксперт

Ксения Оринчак: Главное в этом разрезе не топить бизнес, а помогать ему Фото: Ксенія Оринчак / Facebook

По словам Оринчак, если в нынешних условиях цена на железную руду будет формироваться с учетом ее стоимости на мировых биржах, это может снизить поступления в бюджет.

"Вообще весь добывающий сектор подпадает под риски колебания цен. Потому что есть сырье, которое на бирже покупается, и не на бирже. И это постоянный риск как для бизнеса, так и для государства, – рассказала эксперт. – Если мы будем это привязывать [к биржевым ставкам] и еще увеличивать налоги, то, безусловно, будет терять и государство, будет терять и безнес. Нам главное в этом разрезе не топить бизнес, а помогать ему".

В этой ситуации государство должно поддержать бизнес, а не перекрывать ему кислород, считает она.

"Эти компании делают доброе дело – заводят в страну валюту и дают рабочие места. А это, опять же – бюджет и налоги", – подчеркнула Оринчак.