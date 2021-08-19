Из-за новостей о сокращении спроса в Китае цены на железную руду упали – Bloomberg

Цены на руду падают, а вслед за ними снижаются цены и на сталь, отмечает Bloomberg Фото: depositphotos.com

Агентство отмечает, что власти Китая добиваются снижения выбросов и уже не раз призывали сталелитейные предприятия сокращать производство, свежие новости со статистическими данными показывают, что им удается достичь результата.

Со ссылкой на консалтинговую компанию Mysteel Bloomberg отмечает, что в 45 китайских портах по итогам прошлой недели запросы железной руды выросли на 260 тыс. тонн – до 127 млн тонн.

О вероятности существенного сокращения производства стали в Китае заявила крупнейшая горнодобывающая компания мира – BHP Group.

Журналисты пишут, что до этого некоторые крупные производители стали в Китае взяли на себя обязательства по сокращению производства.

Цены на руду падают, а вслед за ними снижаются цены и на сталь, отмечает Bloomberg. Агентство прогнозирует, что спрос на сталь в Китае будет уменьшаться, так, как кроме прочего, Пекин стремится сдержать рост объемов жилищного строительства.

"Мировой рынок стали охлаждается, и мы по-прежнему придерживаемся мнения о том, что цены будут снижаться до конца 2021 года и в 2022 году, поскольку спрос на сталь в Китае со стороны строительной отрасли ослабляется", – заявляют эксперты Fitch Solutions.