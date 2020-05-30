Увеличение ставки ренты на добычу железной руды повысит расходы горнорудных предприятий на 42% – эксперт

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" предусматривает увеличение ставки ренты на добычу железной руды. По словам аналитика GMK Center Андрея Глущенко, это приведет к повышению расходов горнорудных предприятий на уплату ренты на $64 млн в год.

Повышение ставки ренты на добычу железной руды с 8% до 11–12%, предусмотренное законом о внесении изменений в Налоговый кодекс, повысит расходы горнорудных предприятий на 42% и может иметь критические последствия для отрасли. Об этом идет речь в материале GMK Center "Приговор №1210: как скандальный закон повлияет на железорудную отрасль".

В материале отмечается, что подписанный 21 мая президентом закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" (№466-IX) предусматривает увеличение ставки ренты на добычу железной руды в зависимости от цены на железорудное сырье в Китае.

По словам аналитика GMK Center Андрея Глущенко, увеличение ставки приведет к повышению расходов на уплату ренты горнорудных предприятий на $64 млн в год. Такое значительное повышение расходов негативно отразится на финансовом состоянии добывающих предприятий, особенно в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией, считает он.

Президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков подчеркивает необходимость немедленно внести изменения в Налоговый кодекс относительно рентной платы – как в части изменения размера ставки налога, так и в части нюансов, связанных с его администрированием.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" (№466-IX) был принят 16 января 2020 года. Как законопроект, он носил №1210, его критиковали крупнейшие бизнес-ассоциации.

Президент Владимир Зеленский сразу после подписания закона обратился к Кабмину с предложением совместно с представителями бизнес-ассоциаций и экспертами разработать и внести изменения, сообщала пресс-служба главы государства.

В частности, речь идет об усовершенствовании и упрощении администрирования налогов и сборов, четкости правил налогообложения и унификации терминологии. Соответствующий законопроект Кабмин должен внести в парламент к концу этого года. В Европейской бизнес-ассоциации заявили о готовности предложить изменения в документ сразу после его подписания, отмечает GMK Center.