Ингулецкий ГОК призвал отменить повышение ренты на добычу железной руды

В ОАО "Ингулецкий ГОК" отметили, что повышение ренты приведет к разрушению горно-металлургического комплекса и экономики страны в целом, и призвали отменить эту норму.

Повышение ренты на добычу железной руды должно быть отменено, иначе это приведет к разрушению отечественного горно-металлургического комплекса. Об этом говорится в обращении ОАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" в адрес президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмигаля, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева и главы Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили, которое сегодня было распространено в СМИ.

В обращении отмечается, что уже более года украинская горно-металлургическая отрасль находится в кризисном положении в связи с сокращением спроса на металлопродукцию, падением цен на нее, неблагоприятными внутренними условиями ведения деятельности, в частности завышенными тарифами госмонополий на железнодорожные перевозки и портовые сборы. Все это, по словам представителей комбината, приводит к росту себестоимости горнорудной и металлургической продукции. Еще больше ухудшила ситуацию в отрасли вспышка пандемии коронавируса COVID-19.

"По результатам четырех месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го производство стали в Украине сократилось на 11%, а в апреле 2020-го по сравнению с апрелем 2019-го – почти на 31%. Соответственно, ОАО "Ингулецкий ГОК" уже почувствовало снижение спроса на железную руду со стороны отечественных металлургических заводов, при этом конкуренция на экспортных рынках становится все сильнее", – говорится в обращении.

По мнению его авторов, при таких условиях повышение ренты на добычу руды, предусмотренное недавно введенным в действие законом об изменениях в Налоговый кодекс (законопроект №1210), станет сокрушительным для предприятий горно-металлургического комплекса.

"Нормальным ожиданием, особенно в период кризиса вследствие глобальной пандемии, было бы рассчитывать на то, что государство с пониманием отнесется к сложившейся ситуации и откажется от усиления налогового давления на национального производителя. Тем более что в период рассмотрения проекта закона №1210 раздавались заверения, что все проблемные вопросы, в частности по уровню рентной платы, будут решены в диалоге с бизнесом. К сожалению, законопроект №1210 уже подписан президентом и содержит нормы, предусматривающие существенное повышение рентной платы за пользование железорудным месторождением", – отмечается в документе.

В ОАО "Ингулецкий ГОК" отметили, что повышение ренты приведет к разрушению горно-металлургического комплекса и экономики страны в целом, и призвали отменить эту норму.

"Рост уровня рентной платы ставит под угрозу деятельность всех металлургических комбинатов Украины, которые являются основными покупателями отечественных горно-обогатительных предприятий. Негативные последствия будут ощутимы не только для государственного и местных бюджетов, но и для работников отрасли и связанных предприятий, в целом для платежного баланса страны (за счет резкого сокращения экспорта), уровня социальной жизни в городах концентрации предприятий, общего состояния национальной экономики и безопасности Украины", – сказано в письме.