"Азовсталь" просит на год отсрочить повышение ренты на добычу руды

В "Азовстали" напомнили, что власть публично декларировала установление моратория на повышение налоговых и тарифных ставок и снижение административного давления, однако введением в действие закона об изменениях в Налоговый кодекс делает противоположное.

Повышение ренты на добычу железной руды приведет к дестабилизации работы горно-металлургической отрасли и падению поступлений в государственный бюджет, это решение нужно отложить минимум на год. Об этом говорится в обращении ЧАО "МК "Азовсталь" к президенту Украины Владимиру Зеленскому, которое есть в распоряжении издания "ГОРДОН".

В обращении отмечается, что повышение ренты на добычу железной руды в Украине в 1,5 раза, что предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс (законопроект №1210), является критическим для жизнеспособности предприятий горно-металлургического комплекса и может привести к полной остановке производства.

"Вступление в силу законопроекта №1210 (ЗУ №466), который предусматривает рост ренты на железную руду, приведет к повышению стоимости ключевого сырья для металлургии, что будет способствовать дальнейшему наращиванию убыточности украинской металлургии, снижению уровня ее конкурентоспособности на внешних рынках и в результате станет причиной сокращения экспорта металлопродукции из Украины, снижения уровня металлургического производства с рисками полной остановки", – говорится в документе.

В "Азовстали" напомнили, что власть публично декларировала установление моратория на повышение налоговых и тарифных ставок и снижение административного давления, однако введением в действие закона об изменениях в Налоговый кодекс делает противоположное.

"Следствием будет снижение валютных поступлений в страну, снижение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, сокращение рабочих мест, в т.ч. на подрядных предприятиях, которые зависят от заказов АО "Азовсталь", – отмечается в обращении.

В компании призвали президента не допустить повышения ренты на добычу руды и внести соответствующие изменения в принятый закон или отсрочить введение его в действие на один год.

Накануне компания ArcelorMittal призвала депутатов отсрочить на год повышение ставки ренты на добычу железной руды. В компании подчеркнули, что повышение уровня рентной платы сейчас приведет к потере рынков сбыта и источников валютных поступлений, сокращению рабочих мест, существенному уменьшению платежей в государственный и местные бюджеты, а также к ухудшению состояния экономики.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" (№466-IX) был принят 16 января 2020 года. Как законопроект, он носил №1210, его критиковали крупнейшие бизнес-ассоциации.

Президент Владимир Зеленский сразу после подписания закона обратился к Кабмину с предложением совместно с представителями бизнес-ассоциаций и экспертами разработать и внести изменения, сообщала пресс-служба главы государства.

По оценкам экспертов, повышение ставки ренты на добычу железной руды с 8% до 11–12%, предусмотренное указанным законом, увеличит расходы горнорудных предприятий на $64 млн в год, или на 42%, и может иметь критические последствия для отрасли.