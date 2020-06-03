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ArcelorMittal призвал отложить на год повышение ставки ренты на добычу руды в Украине

Повышение уровня рентной платы приведет к потере рынков сбыта и источников валютных поступлений, сокращению рабочих мест, существенному уменьшению платежей в государственный и местные бюджеты, а также ухудшению состояния экономики и национальной безопасности Украины, заявили в компании ArcelorMittal.

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В ArcelorMittal ожидают от власти отсрочки повышения ставок ренты по крайней мере на год, чтобы за это время наработать компромиссную модель
В ArcelorMittal ожидают от власти отсрочки повышения ставок ренты по крайней мере на год, чтобы за это время наработать компромиссную модель
Фото: ua.news

Металлургическая компания ArcelorMittal призвала народных депутатов Украины отсрочить на год повышение ставки ренты на добычу железной руды, которое предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс (законопроект №1210). Об этом говорится в распространенном в СМИ обращении руководителя предприятия к главам парламентских комитетов по вопросам налоговой и таможенной политики и экономического развития, а также заместителю председателя Офиса президента и председателю Исполнительного комитета реформ.

"Повышение уровня рентной платы приведет к потере рынков сбыта и источников валютных поступлений, сокращению рабочих мест, существенному уменьшению платежей в государственный и местные бюджеты, а также ухудшению состояния экономики и национальной безопасности Украины", – отмечается в обращении.

В ArcelorMittal заявили, что в условиях нынешнего кризиса, вызванного ограничениями из-за эпидемии, правительства других стран поддерживают прежде всего собственного производителя, а в Украине государство усиливает налоговое давление на него.

"Начиная уже с третьего квартала 2019 года АМКР ("АрселорМіттал Кривий Ріг". – "ГОРДОН"), как и вся украинская горно-металлургическая отрасль, испытывает серьезный ущерб вследствие ряда причин как внешнего, так и внутреннего происхождения. Вспышка пандемии короновируса COVID-19 существенно ухудшила и без того сложную ситуацию на предприятии. Красноречивой иллюстрацией этого является то, что по результатам четырех месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года производство стали сократилось на 15%, а в апреле 2020-го по сравнению с апрелем 2019 – почти на 21%. АМКР имеет собственное горно-добывающее и обогатительное производство, и, как и другие украинские горнодобывающие компании, платит рентную плату за пользование месторождениями. Эти расходы также ложатся на себестоимость продукции комбината, уменьшая ее конкурентоспособность", – подчеркнули в компании.

Повышение ставок ренты на добычу руды приведет к увеличению стоимости продукции горно-обогатительных предприятий и потере украинскими экспортерами позиций на мировых рынках, отметили авторы обращения.

"Мы ожидаем от власти отсрочки повышения ставок ренты по крайней мере на год, чтобы за это время наработать компромиссную модель, которая учитывала бы текущую экономическую ситуацию и способствовала бы продолжению реализации инвестиционных проектов", – говорится в обращении.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" (№466-IX) был принят 16 января 2020 года. Как законопроект, он носил №1210, его критиковали крупнейшие бизнес-ассоциации.

Президент Владимир Зеленский сразу после подписания закона обратился к Кабмину с предложением совместно с представителями бизнес-ассоциаций и экспертами разработать и внести изменения, сообщала пресс-служба главы государства.

По оценкам экспертов, повышение ставки ренты на добычу железной руды с 8% до 11–12%, предусмотренное указанным законом, увеличит расходы горнорудных предприятий на $64 млн в год или на 42% и может иметь критические последствия для отрасли.

Теги: налоги, инвестиции, промышленность, металлургия, законодательство, АрселорМиттал Кривой Рог, ограничения
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