Повышение ренты на добычу руды необходимо отсрочить до мая 2021 года – Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины

Рост ренты приведет к уничтожению отечественной добывающей отрасли, сокращению экспорта и валютных поступлений в страну, заявила исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Оксана Оринчак.

Повышение ренты на добычу железной руды, которое предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс (законопроект №1210), нужно отложить на год. Об этом в комментарии "ГОРДОН" заявила исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Оксана Оринчак.

"Наша позиция в том, чтобы хотя бы дать всем, так как я представляю Национальную ассоциацию добывающей промышленности, всем добытчикам, которых касается по ренте плата, чтобы хотя бы на год отсрочить, хотя бы до мая 2021 года. Это наименьшее, что мы просим. Из наибольшего – вообще не менять рентные ставки", – сказала Оринчак.

Она отметила, что в других странах власть в условиях нынешнего коронакризиса помогает отечественному бизнесу, в то время как в Украине, наоборот, увеличивает налоговую нагрузку для предпринимателей.

"Страна, в которой постоянно идет упадок промышленности, особенно добывающей в последнее время, должна не убивать промышленность, а стимулировать ее. Один из инструментов стимула – это вообще не поднимать рентную ставку", – сказала представитель ассоциации.

По ее мнению, повышение ренты приведет к уничтожению отечественной добывающей отрасли и сокращению экспорта, а соответственно, и валютных поступлений в страну.

"На сегодняшний день горно-металлургический комплекс – одна из ключевых отраслей экономики Украины. То есть это формирование 12% ВВП всего. И фактически эти предприятия экспортируют более 80% производимой продукции, за счет чего обеспечивают 26% экспорта Украины. И являются ключевым источником валютных поступлений, это примерно $12,8 млрд только за 2019 год. Это 190 тыс. человек, со смежными отраслями это 600 тыс. человек. Это большой кусок отрасли, которую фактически будут убивать повышением этой ставки", – сказала Оринчак.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" (№466-IX) был принят 16 января 2020 года. Как законопроект он носил номер 1210, его критиковали крупнейшие бизнес-ассоциации.

Президент Украины Владимир Зеленский сразу после подписания закона обратился к Кабмину с предложением совместно с представителями бизнес-ассоциаций и экспертами разработать и внести изменения, сообщала пресс-служба главы государства.

По оценкам экспертов, повышение ставки ренты на добычу железной руды с 8% до 11–12%, предусмотренное указанным законом, увеличит расходы горнорудных предприятий на $64 млн в год, или на 42%, и может иметь критические последствия для отрасли.

Ключевые металлургические предприятия обратились к Зеленскому с просьбой отсрочить повышение ренты на добычу железной руды на один год до завершения экономического кризиса.