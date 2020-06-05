Повышение ставки ренты на добычу руды критически ухудшит положение металлургов – Днепровский металлургический комбинат

Повышение ставки ренты на добычу железной руды, предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс (законопроект №1210), приведет к закрытию металлургических предприятий, и его нужно отменить. Об этом говорится в обращении ПАО "Днепровский металлургический комбинат" к президенту Украины, председателю Верховной Рады, премьер-министру и народным депутатам, которое есть в распоряжении издания "ГОРДОН".
В обращении отмечается, что повышение ставки рентной платы на железную руду на 50% негативно повлияет на стоимость основного сырья для всех металлургических заводов и критически ухудшит их финансовое положение.
"Ухудшение условий администрирования налогов и рост налоговой нагрузки недопустимо в условиях мирового кризиса в металлургической отрасли и общеэкономического кризиса, вызванного корона вирусом COVID-19. Единственным следствием от введения в действие данных норм будет блокирование работы ОАО "ДМК", окончательное вытеснение продукции комбината с зарубежных рынков по причине высокой себестоимости. Как результат, ОАО "ДМК" будет вынуждено прекратить производство", – говорится в обращении.
В ОАО "ДМК" призвали представителей власти срочно принять меры для сохранения работы металлургических заводов в стране, и отменить нормы закона об изменениях в Налоговый кодекс, которые негативно влияют на отрасль. В частности представители предприятия призвали отменить повышение ставки ренты на добычу железной руды, отменить нормы, затрудняющие администрирования налогов, и изменения, которые были введены в отношении базовых и индустриальных масел.
Компания ArcelorMittal также призвала депутатов отсрочить на год повышение ставки ренты на добычу железной руды. В компании подчеркнули, что повышение уровня рентной платы сейчас приведет к потере рынков сбыта и источников валютных поступлений, сокращению рабочих мест, существенному уменьшению платежей в государственный и местные бюджеты, а также к ухудшению состояния экономики.
В "Азовстали" напомнили, что власть публично декларировала установление моратория на повышение налоговых и тарифных ставок и снижение административного давления, однако введением в действие закона об изменениях в Налоговый кодекс делает противоположное.
В Федерации работодателей Украины в обращении к президенту Владимиру Зеленскому отметили, что закон о внесении изменений в Налоговый кодекс ударит по украинским металлургам и приведет к потере ими конкурентоспособности на мировых рынках, писал "Главком".
Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" (№466-IX) был принят 16 января 2020 года. Как законопроект, он носил №1210, его критиковали крупнейшие бизнес-ассоциации.
Зеленский сразу после подписания закона обратился к Кабмину с предложением совместно с представителями бизнес-ассоциаций и экспертами разработать и внести изменения, сообщала пресс-служба главы государства.
По оценкам экспертов, повышение ставки ренты на добычу железной руды с 8% до 11–12%, предусмотренное указанным законом, увеличит расходы горнорудных предприятий на $64 млн в год, или на 42%, и может иметь критические последствия для отрасли.