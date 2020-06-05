Повышение ставки ренты на добычу руды критически ухудшит положение металлургов – Днепровский металлургический комбинат

Единственным следствием от введения в действие данных норм будет блокирование работы ОАО "ДМК", окончательное вытеснение продукции комбината с зарубежных рынков из-за высокой себестоимости, говорится в заявлении предприятия.

Повышение ставки ренты на добычу железной руды, предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс (законопроект №1210), приведет к закрытию металлургических предприятий, и его нужно отменить. Об этом говорится в обращении ПАО "Днепровский металлургический комбинат" к президенту Украины, председателю Верховной Рады, премьер-министру и народным депутатам, которое есть в распоряжении издания "ГОРДОН".

В обращении отмечается, что повышение ставки рентной платы на железную руду на 50% негативно повлияет на стоимость основного сырья для всех металлургических заводов и критически ухудшит их финансовое положение.

"Ухудшение условий администрирования налогов и рост налоговой нагрузки недопустимо в условиях мирового кризиса в металлургической отрасли и общеэкономического кризиса, вызванного корона вирусом COVID-19. Единственным следствием от введения в действие данных норм будет блокирование работы ОАО "ДМК", окончательное вытеснение продукции комбината с зарубежных рынков по причине высокой себестоимости. Как результат, ОАО "ДМК" будет вынуждено прекратить производство", – говорится в обращении.

В ОАО "ДМК" призвали представителей власти срочно принять меры для сохранения работы металлургических заводов в стране, и отменить нормы закона об изменениях в Налоговый кодекс, которые негативно влияют на отрасль. В частности представители предприятия призвали отменить повышение ставки ренты на добычу железной руды, отменить нормы, затрудняющие администрирования налогов, и изменения, которые были введены в отношении базовых и индустриальных масел.