Стоимость руды и зерна начала падать, правительству следует готовиться к существенному снижению цен на экспортные товары – экономист

Борис Кушнирук: Падение цен на основные экспортные товары, с одной стороны, приведет к падению доходов компаний-экспортеров, а соответственно – госбюджета Фото: gs.fm

"Все больше международных аналитических групп, горнодобывающих и металлургических компаний мира начали заявлять о вероятности существенного сокращения производства стали в Китае до конца года. При этом, некоторые крупные китайские производители стали уже заявили о сокращении производства. Ощущение, что мировые сырьевые рынки перегреты, – у многих экспертов. И падение цен на фьючерсы на руду и кукурузу лишь отражает риски общего снижения цен на сырьевые товары – нефть, аграрную и металлургическую продукцию", – подчеркнул эксперт.

Он считает, что теперь главная задача Кабмина и НБУ – быть готовыми к существенному снижению цен на основные украинские экспортные товары, а также к потере интереса инвесторов к украинским государственным и корпоративным долговым бумагам.

"Падение цен на основные экспортные товары, с одной стороны, приведет к падению доходов компаний-экспортеров, а соответственно – госбюджета. А с другой – ухудшит условия для осуществления внешних заимствований. При этом давление на курс национальной валюты усилится. Правительство даже при реализации самых негативных экономических и политических сценариев должно обеспечить контролируемое ослабление курса гривны до 29–30 грн за доллар к концу следующего года", – отметил Кушнирук.