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Стоимость руды и зерна начала падать, правительству следует готовиться к существенному снижению цен на экспортные товары – экономист

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Борис Кушнирук: Падение цен на основные экспортные товары, с одной стороны, приведет к падению доходов компаний-экспортеров, а соответственно госбюджета
Борис Кушнирук: Падение цен на основные экспортные товары, с одной стороны, приведет к падению доходов компаний-экспортеров, а соответственно – госбюджета
Фото: gs.fm

После скачка цен на аграрную и металлургическую продукцию, который начался в четвертом квартале прошлого года, наблюдается снижение спроса и цен на кукурузу и на металлургическую продукцию. Теперь перед украинской властью стоит задача откорректировать годовые финансовые планы с учетом того, что экспортная выручка значительно упадет, написал экономист Борис Кушнирук в своем блоге для "ЛІГА.net".

"Все больше международных аналитических групп, горнодобывающих и металлургических компаний мира начали заявлять о вероятности существенного сокращения производства стали в Китае до конца года. При этом, некоторые крупные китайские производители стали уже заявили о сокращении производства. Ощущение, что мировые сырьевые рынки перегреты, – у многих экспертов. И падение цен на фьючерсы на руду и кукурузу лишь отражает риски общего снижения цен на сырьевые товары – нефть, аграрную и металлургическую продукцию", – подчеркнул эксперт.

Он считает, что теперь главная задача Кабмина и НБУ – быть готовыми к существенному снижению цен на основные украинские экспортные товары, а также к потере интереса инвесторов к украинским государственным и корпоративным долговым бумагам.

"Падение цен на основные экспортные товары, с одной стороны, приведет к падению доходов компаний-экспортеров, а соответственно – госбюджета. А с другой – ухудшит условия для осуществления внешних заимствований. При этом давление на курс национальной валюты усилится. Правительство даже при реализации самых негативных экономических и политических сценариев должно обеспечить контролируемое ослабление курса гривны до 29–30 грн за доллар к концу следующего года", – отметил Кушнирук.

Контекст:

Фьючерсы на железную руду с 62% содержанием железа в Сингапуре подешевели до минимального за восемь месяцев значения – до $134 за тонну, на Даляньской сырьевой бирже цена фьючерсов на торгах в четверг опустилась на 6,2%, сообщал Bloomberg.

Теги: госбюджет, валюта, нефть, экспорт, металлургия, финансы, Борис Кушнирук, кукуруза, цена, рынки, cталь
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