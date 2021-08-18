Экономист: Сырьевые товары имеют определенные тренды, и за ростом неизбежно наступает падение цен

Борис Кушнирук: С точки зрения сегодняшних событий, то есть в этом году это, бесспорно, позитивная ситуация, потому что цены на сырье растут Фото: hvylya.net

"С точки зрения сегодняшних событий, то есть в этом году это, бесспорно, позитивная ситуация, потому что цены на сырье растут, – отметил он. – Нужно понимать, что сырьевые товары имеют две особенности. Во-первых, они имеют определенные тренды, и за ростом неизбежно наступает падение цен, соответственно, за ними падает потом и украинская экономика. Потому что обваливается экспорт, а импорт мы так сократить не можем, поэтому, соответственно, падают доходы предприятий, доходы бюджета и так далее".

Авторы материала пишут, что сейчас цены на сырье растут, но через несколько месяцев тренд может измениться на противоположный, например, кукуруза уже начала дешеветь.

"Сейчас мировая экономика находится в процессе т.н. перехода на другое технологическое устройство, поэтому отечественным экспортерам стоит готовиться прежде к резкому изменению цен – в обе стороны. Поэтому в среднесрочной перспективе, предполагают специалисты, многие рынки ожидает спад, а их ключевых игроков – очередное сокращение валютных поступлений", – сказано в сюжете "5 канала".