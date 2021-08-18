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Украинским экспортерам следует быть готовыми к резким изменениям цен – причем в обе стороны – СМИ

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Прежде всего на ситуацию повлиял рост мировых цен на пшеницу, рапс, кукурузу, масличные культуры, а также на железную руду и металлопродукцию, сообщает "5 канал"
Прежде всего на ситуацию повлиял рост мировых цен на пшеницу, рапс, кукурузу, масличные культуры, а также на железную руду и металлопродукцию, сообщает "5 канал"
Фото: agroportal.ua

Украинские предприятия-экспортеры за счет роста цен на сырье на мировых рынках повышают свои доходы и наполняют бюджет, но тренд может измениться в любой момент, пишет 18 августа "5 канал".

Журналисты отмечают со ссылкой на данные Кабмина, что с января по июль 2021 года в госбюджет поступило более 680 млрд грн, что превышает такой же показатель прошлого года, и произошло это по большей части за счет таможенных и налоговых поступлений, в которых значительную роль сыграл экспорт сырьевых товаров. Прежде всего на ситуацию повлиял рост цен на пшеницу, рапс, кукурузу, масличные культуры, а также на железную руду и металлопродукцию, отмечают авторы материала.

Управляющий партнер ИК "Атланта Капитал" Юрий Нетесаный заявил в комментарии телеканалу, что есть предпосылки для роста цен.

"На сегодня цена, скажем, на эти продукты – она растет. Если говорить о пшенице, то на сегодня цена составляет почти $750, рост цен продолжится. Мы ожидаем, что уже в сентябре цена будет достигать $800, соответственно, есть определенные предпосылки для того, что цена и дальше будет расти", – предполагает он.

"5 канал" отмечает, что продолжительность тренда эксперты прогнозировать не берутся.

"Они объясняют, что мировая экономика находится в процессе т. н. перехода на другое технологическое устройство, поэтому украинским экспортерам следует быть готовыми к резким изменениям цен – причем в обе стороны", – говорится в статье.

Теги: налоги, экономика, бюджет, доходы, экспорт, пшеница, кукуруза, цена
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