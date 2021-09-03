В ближайшее время цены на руду упадут ниже 100 долларов/тонна, и наши предприятия начнут снова работать в убыток – эксперт

Александр Каленков: Как только цены пойдут вниз, а это происходит уже сейчас, нам будет очень тяжело конкурировать на этом рынке Фото: biz.censor.net

"Главный определяющий игрок на рынке – Китай – целенаправленно делает все, чтобы снизить цену на сырье, прежде всего на руду. Думаю, они добьются своего – что цена упадет ниже 100 долларов в самое ближайшее время. Уже сейчас мы видим достаточно резкое падение", – рассказал Каленков.

Он отметил, что в случае дальнейшего снижения цен на руду в ближайшее время украинским предприятиям сложно будет конкурировать на мировых рынках, так как себестоимость руды в Украине в несколько раз выше, чем у основных зарубежных игроков – австралийских, бразильских и южноафриканских производителей.

"У этих компаний уровень себестоимости очень низкий, меньше 25 долларов за тонну. Они доминируют в мировой торговле, и они диктуют цены. Поэтому, когда цены падали ниже 40 долларов и т.д., они все еще работали прибыльно, а мы уже были в глубоких убытках. У нас себестоимость, на наших предприятиях, в два-три раза выше, чем у конкурентов… Поэтому как только цены пойдут вниз, а это уже происходит сейчас, нам будет очень тяжело конкурировать на этом рынке", – объяснил Каленков.

По его мнению, в такой ситуации украинская власть должна оказать поддержку предприятиям горно-металлургического комплекса, а не усиливать налоговое давление на них, что предлагается законопроектом №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс.

"Законопроект делает нашу горнорудную отрасль еще более неконкурентоспособной. Мы потеряем рынок тем же россиянам, если по европейскому рынку. Если рынок китайский, потеряем его австралийцам, южноафриканцам. Я очень надеюсь, что к этому вопросу осенью вернутся, посмотрят на это трезво, увидят динамику цен за последние 5–7 лет и установят уровень налогообложения, который не будет нас ставить в худшее положение, чем у наших конкурентов", – подчеркнул спикер.