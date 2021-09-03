В ближайшее время цены на руду упадут ниже 100 долларов/тонна, и наши предприятия начнут снова работать в убыток – эксперт

Он отметил, что в случае дальнейшего снижения цен на руду в ближайшее время украинским предприятиям сложно будет конкурировать на мировых рынках, так как себестоимость руды в Украине в несколько раз выше, чем у основных зарубежных игроков – австралийских, бразильских и южноафриканских производителей.
"У этих компаний уровень себестоимости очень низкий, меньше 25 долларов за тонну. Они доминируют в мировой торговле, и они диктуют цены. Поэтому, когда цены падали ниже 40 долларов и т.д., они все еще работали прибыльно, а мы уже были в глубоких убытках. У нас себестоимость, на наших предприятиях, в два-три раза выше, чем у конкурентов… Поэтому как только цены пойдут вниз, а это уже происходит сейчас, нам будет очень тяжело конкурировать на этом рынке", – объяснил Каленков.
По его мнению, в такой ситуации украинская власть должна оказать поддержку предприятиям горно-металлургического комплекса, а не усиливать налоговое давление на них, что предлагается законопроектом №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс.
"Законопроект делает нашу горнорудную отрасль еще более неконкурентоспособной. Мы потеряем рынок тем же россиянам, если по европейскому рынку. Если рынок китайский, потеряем его австралийцам, южноафриканцам. Я очень надеюсь, что к этому вопросу осенью вернутся, посмотрят на это трезво, увидят динамику цен за последние 5–7 лет и установят уровень налогообложения, который не будет нас ставить в худшее положение, чем у наших конкурентов", – подчеркнул спикер.
19 августа цены на руду на товарных биржах упали до $134,05 за тонну, что является самым низким показателем с весны 2021 года.
1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики, в том числе рост ренты на добычу железной руды.
Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.
Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект "попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики".