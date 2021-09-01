Цены на железную руду снизились до $143,5 за тонну

Аналитики не исключают падения цен на руду ниже $100 за тонну Фото: depositphotos.com

В мае цена на железную руду достигла рекордного уровня выше 233 долларов за тонну, 3 августа она составляла 158 долларов за тонну, пишет портал. По данным издания, котировки на железную руду росли с ноября 2020 года до середины июля 2021-го в связи с быстрым восстановлением экономики Китая и масштабной реализацией инфраструктурных проектов в КНР.

"Цензор.НЕТ" отмечает, что аналитики компании CRU не исключают падения цен на руду ниже $100 за тонну.

"CRU прогнозирует дальнейшее снижение цен на железную руду к концу года, поскольку мы видим более сбалансированный рынок с китайским спросом, который, вероятно, стабилизируется до конца года, в то время как морское предложение продолжает улучшаться", – цитирует сайт заявление экспертов CRU.

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch при этом прогнозируют глобальный рост добычи железной руды, отмечают авторы материала.

"Если в 2016–2020 годах добыча железной руды в мире снижалась в среднем на 2,3% в год, то, по прогнозу Fitch, темпы роста добычи составят в среднем 3,6% в период с 2021-го по 2025 год. Это указывает на долгосрочную тенденцию падения цены железной руды", – сказано в статье.