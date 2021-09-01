Цены на железную руду снизились до $143,5 за тонну

В мае цена на железную руду достигла рекордного уровня выше 233 долларов за тонну, 3 августа она составляла 158 долларов за тонну, пишет портал. По данным издания, котировки на железную руду росли с ноября 2020 года до середины июля 2021-го в связи с быстрым восстановлением экономики Китая и масштабной реализацией инфраструктурных проектов в КНР.
"Цензор.НЕТ" отмечает, что аналитики компании CRU не исключают падения цен на руду ниже $100 за тонну.
"CRU прогнозирует дальнейшее снижение цен на железную руду к концу года, поскольку мы видим более сбалансированный рынок с китайским спросом, который, вероятно, стабилизируется до конца года, в то время как морское предложение продолжает улучшаться", – цитирует сайт заявление экспертов CRU.
Аналитики международного рейтингового агентства Fitch при этом прогнозируют глобальный рост добычи железной руды, отмечают авторы материала.
"Если в 2016–2020 годах добыча железной руды в мире снижалась в среднем на 2,3% в год, то, по прогнозу Fitch, темпы роста добычи составят в среднем 3,6% в период с 2021-го по 2025 год. Это указывает на долгосрочную тенденцию падения цены железной руды", – сказано в статье.
Фьючерсы на железную руду с 62% содержанием железа в Сингапуре в середине августа подешевели до минимального за восемь месяцев значения – до $134 за тонну, на Даляньской сырьевой бирже цена фьючерсов на торгах в четверг опустилась на 6,2%, сообщил Bloomberg.
После периода роста цен на продукцию аграрного и металлургического секторов снижение котировок является нормальным и к уменьшению поступлений должны быть готовы как компании, так и правительство, заявила исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.