Власть должна создать мощные финансовые фонды для поддержки бизнеса во время кризиса и падения мировых цен – аналитик

Андрей Блинов: Это касается не только украинского экспорта. Это, в принципе, обычная такая карма сырьевых стран Фото: svoboda.org

"Украина как страна, которая достаточно много экспортирует сырьевых полуфабрикатов, сильно зависит от тех рынков, которые мы называем мировыми, имеющих высокую степень колебания, или волатильных рынков. Например, если цена на какой-то товар может расти в три раза в течение двух лет или падать. Это касается не только украинского экспорта. Это, в принципе, обычная такая карма сырьевых стран", – пояснил Блинов.

По его мнению, в такой ситуации государство должно создать резервные фонды, чтобы поддержать бизнес в периоды, когда цены на мировых рынках резко снижаются, как это происходит сейчас. И создавать такие фонды нужно в благоприятные периоды, когда мировые цены на сырье держатся на высоком уровне.

"Государство должно создавать мощные материальные резервы, мощные возможности для того, чтобы выравнивать ситуацию поддержки в периоды кризисов. Вы знаете, как нефтяные страны – Норвегия, Россия, Саудовская Аравия – делают различные фонды развития или будущих поколений, или резервные фонды, именно чтобы использовать в худые такие годы эти средства", – отметил Блинов.