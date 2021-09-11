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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Власть должна создать мощные финансовые фонды для поддержки бизнеса во время кризиса и падения мировых цен – аналитик

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Андрей Блинов: Это касается не только украинского экспорта. Это, в принципе, обычная такая карма сырьевых стран
Андрей Блинов: Это касается не только украинского экспорта. Это, в принципе, обычная такая карма сырьевых стран
Фото: svoboda.org

Украина сильно зависит от цен на мировых рынках, поэтому государство должно создать финансовые фонды для поддержки бизнеса во времена падения цен и кризисов. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил экономист Андрей Блинов.

"Украина как страна, которая достаточно много экспортирует сырьевых полуфабрикатов, сильно зависит от тех рынков, которые мы называем мировыми, имеющих высокую степень колебания, или волатильных рынков. Например, если цена на какой-то товар может расти в три раза в течение двух лет или падать. Это касается не только украинского экспорта. Это, в принципе, обычная такая карма сырьевых стран", – пояснил Блинов.

По его мнению, в такой ситуации государство должно создать резервные фонды, чтобы поддержать бизнес в периоды, когда цены на мировых рынках резко снижаются, как это происходит сейчас. И создавать такие фонды нужно в благоприятные периоды, когда мировые цены на сырье держатся на высоком уровне.

"Государство должно создавать мощные материальные резервы, мощные возможности для того, чтобы выравнивать ситуацию поддержки в периоды кризисов. Вы знаете, как нефтяные страны – Норвегия, Россия, Саудовская Аравия – делают различные фонды развития или будущих поколений, или резервные фонды, именно чтобы использовать в худые такие годы эти средства", – отметил Блинов.

Контекст:

19 августа цены на руду на товарных биржах упали до $134,05 за тонну, что являлось самым низким показателем с весны 2021 года. 1 сентября цена на железную руду упала до $143,55 за тонну, 10 сентября – до $130.

После периода роста цен на продукцию аграрного и металлургического секторов снижение котировок является нормальным и к уменьшению поступлений должны быть готовы как компании, так и правительство, заявляла исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

На мировых рынках цены на сырье меняются постоянно игосударство не должно пользоваться этим, повышая налоги при благоприятной для экспортеров ситуации, отмечал директор GMK Center Станислав Зинченко.

7 сентября украинский парламент возобновил работу после каникул. Законопроект №5600 – одна из законодательных инициатив, которую в Раде планируют рассмотреть во втором чтении на шестой сессии.

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект "попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики".

Теги: экономика, Андрей Блинов, бизнес, цены, железная руда, рынки
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