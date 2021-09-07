Государство не должно спекулировать высокими ценами на сырье, это приведет к падению инвестиций – эксперт

Станислав Зинченко: Когда государство еще пытается увеличить налоговую базу, происходит худшее, что можно себе представить, – отток инвесторов Фото: gmk.center

"Государство не может спекулировать на мировых ценах. Это неестественно для государства. Государство определяет ренту, эта рента уплачивается. Если цены на мировых рынках на что-то – руду, или масло, или зерно – идут вверх, что происходит? Украинские предприятия-экспортеры получают большую прибыль. Тогда работает механизм, при котором они платят больше налога с прибыли. Таким образом государство получает свой доход от роста цены на мировых рынках на экспортные товары", – рассказал эксперт.

Он отметил, что чем благоприятнее ценовая конъюнктура для экспортеров, тем больше страна получает поступлений в бюджет и валюты, это помогает финансировать в том числе и социальные нужды, а повышение налогов в такой период не оправдано, так как ситуация с ценами меняется постоянно.

"Когда государство еще пытается увеличить налоговую базу, происходит худшее, что можно себе представить, – отток инвесторов. Потому что предприятие, если оно видит рост цен и увеличение доходов, думает: мы можем запланировать инвестиции – на модернизацию, на экологию, на энергосбережение, на новые мощности. А когда инвестор видит рост налогов, то он говорит: извините, если налоги растут постоянно и непредсказуемо, то как я буду инвестировать?" – добавил Зинченко.

Директор GMK Center рассказал, что канадская компания Black Iron собиралась строить в Украине один из крупнейших горно-обогатительных комбинатов, но собирается пересмотреть эти планы в случае принятия законопроекта №5600, который в том числе повышает ренту на добычу железной руды.

"Таким образом, это неверный механизм. Если предприятия получают больше прибыли от роста цен, государство получает больше налога на прибыль. А увеличивать налоговую нагрузку – это всегда ведет к уменьшению инвестиций", – убежден Зинченко.

Politeka пишет, что на момент завершения торгов 6 сентября цена на железную руду на бирже составила $131,50 за тонну. Предыдущий минимум зафиксирован 19 августа: цены упали до $134,05 за тонну, что стало самым низким показателем с весны 2021 года. В сумме руда за месяц подешевела почти на 40%.