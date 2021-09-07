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Государство не должно спекулировать высокими ценами на сырье, это приведет к падению инвестиций – эксперт

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Станислав Зинченко: Когда государство еще пытается увеличить налоговую базу, происходит худшее, что можно себе представить, отток инвесторов
Станислав Зинченко: Когда государство еще пытается увеличить налоговую базу, происходит худшее, что можно себе представить, – отток инвесторов
Фото: gmk.center

На мировых рынках цены на сырье меняются постоянно и государство не должно пользоваться этим, повышая налоги при благоприятной для экспортеров ситуации, заявил в комментарии изданию Politeka директор GMK Center Станислав Зинченко.

"Государство не может спекулировать на мировых ценах. Это неестественно для государства. Государство определяет ренту, эта рента уплачивается. Если цены на мировых рынках на что-то – руду, или масло, или зерно – идут вверх, что происходит? Украинские предприятия-экспортеры получают большую прибыль. Тогда работает механизм, при котором они платят больше налога с прибыли. Таким образом государство получает свой доход от роста цены на мировых рынках на экспортные товары", – рассказал эксперт.

Он отметил, что чем благоприятнее ценовая конъюнктура для экспортеров, тем больше страна получает поступлений в бюджет и валюты, это помогает финансировать в том числе и социальные нужды, а повышение налогов в такой период не оправдано, так как ситуация с ценами меняется постоянно.

"Когда государство еще пытается увеличить налоговую базу, происходит худшее, что можно себе представить, – отток инвесторов. Потому что предприятие, если оно видит рост цен и увеличение доходов, думает: мы можем запланировать инвестиции – на модернизацию, на экологию, на энергосбережение, на новые мощности. А когда инвестор видит рост налогов, то он говорит: извините, если налоги растут постоянно и непредсказуемо, то как я буду инвестировать?" – добавил Зинченко.

Директор GMK Center рассказал, что канадская компания Black Iron собиралась строить в Украине один из крупнейших горно-обогатительных комбинатов, но собирается пересмотреть эти планы в случае принятия законопроекта №5600, который в том числе повышает ренту на добычу железной руды.

"Таким образом, это неверный механизм. Если предприятия получают больше прибыли от роста цен, государство получает больше налога на прибыль. А увеличивать налоговую нагрузку – это всегда ведет к уменьшению инвестиций", – убежден Зинченко.

Politeka пишет, что на момент завершения торгов 6 сентября цена на железную руду на бирже составила $131,50 за тонну. Предыдущий минимум зафиксирован 19 августа: цены упали до $134,05 за тонну, что стало самым низким показателем с весны 2021 года. В сумме руда за месяц подешевела почти на 40%.

Контекст:

1 июля Рада приняла законопроект №5600 в первом чтении. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики, в том числе рост ренты на добычу железной руды.

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект "попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики".

Теги: инвестиции, валюта, экономика, бюджет, цены, экспорт, прибыль, законопроект, железная руда, Станислав Зинченко
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