Цены на железную руду обвалились до $113

"Еще вчера руда стоила $120. То есть она теряет в стоимости около $6 в сутки. Всего с июня этого года руда потеряла половину стоимости: тогда ее продавали более чем по $220 за тонну. По прогнозам мировых аналитиков, стоимость руды будет падать и дальше, поскольку Китай, который ранее и перегрел рынок, сворачивает промышленность в рамках программы декарбонизации, а также, чтобы очистить воздух перед зимней Олимпиадой", – пишет агентство.
Журналисты отмечают, что даже недолгий пик цен позволил Украине отлично заработать.
"Так, по данным украинской таможни, за восемь месяцев этого года Украина заработала на экспорте черных металлов $8,9 млрд, что на 73,15% больше, чем годом ранее. Только в августе страна получила 1,5 млрд экспортной валютной выручки", – сказано в сообщении "РБК-Украина".
19 августа цены на руду на товарных биржах упали до $134,05 за тонну, что являлось самым низким показателем с весны 2021 года. 1 сентября цена на железную руду упала до $143,55 за тонну, 10 сентября – до 130 долларов.
После периода роста цен на продукцию аграрного и металлургического секторов снижение котировок является нормальным и к уменьшению поступлений должны быть готовы как компании, так и правительство, заявляла исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.
На мировых рынках цены на сырье меняются постоянно и государство не должно пользоваться этим, повышая налоги при благоприятной для экспортеров ситуации, отмечал директор GMK Center Станислав Зинченко.