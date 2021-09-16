Цены на железную руду обвалились до $113

"Еще вчера руда стоила $120. То есть она теряет в стоимости около $6 в сутки. Всего с июня этого года руда потеряла половину стоимости: тогда ее продавали более чем по $220 за тонну. По прогнозам мировых аналитиков, стоимость руды будет падать и дальше, поскольку Китай, который ранее и перегрел рынок, сворачивает промышленность в рамках программы декарбонизации, а также, чтобы очистить воздух перед зимней Олимпиадой", – пишет агентство.

Журналисты отмечают, что даже недолгий пик цен позволил Украине отлично заработать.

"Так, по данным украинской таможни, за восемь месяцев этого года Украина заработала на экспорте черных металлов $8,9 млрд, что на 73,15% больше, чем годом ранее. Только в августе страна получила 1,5 млрд экспортной валютной выручки", – сказано в сообщении "РБК-Украина".