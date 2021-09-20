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Цены на руду в Китае упали ниже $100 за тонну

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Эксперты связывают падение цен на сырье с замедлением роста рынка недвижимости в Китае
Эксперты связывают падение цен на сырье с замедлением роста рынка недвижимости в Китае
Фото: depositphotos.com

В течение недели цены на железную руду в Китае рухнули на 16,5%, и в пятницу, 17 сентября на Даляньской товарной бирже фьючерсы покупали по $97,4 за тонну, пишет профильный портал GMK Center.

16 сентября минимальный показатель торгов в Китае составил $103,86/т, максимальные цены на руду на прошлой неделе фиксировали 14 сентября – $110,13/т.

Эксперты связывают падение цен на сырье с замедлением роста рынка недвижимости в Китае, а приближение крайнего срока выплаты по облигациям компании по недвижимости Evergrande вызывает дополнительное беспокойство участников рынка, так как эта компания заявляла об отсутствии средств для погашения облигаций.

"Ожидается, что тенденция сокращения запасов руды в китайских портах, которая наблюдалась на предыдущей неделе, не сохранится из-за поставок из Австралии и Бразилии. Вместе с тем, правительственные ограничения производства стали в Китае означают возможное дальнейшее снижение цен на железную руду, несмотря на ожидаемое сезонное восстановление спроса на сталь", – сказано в сообщении GMK Center.

Авторы напомнили, что Китай собирается сократить выбросы СО2 в сталелитейной промышленности и к 2060 году достичь углеродной нейтральности.

"Ожидается, что производство стали будет ограниченным до 2022 года в преддверии Зимних Олимпийских игр и Зимних Паралимпийских игр. Китай – крупнейший импортер железной руды в мире. По данным 2020 года страна нарастила импорт сырья по сравнению с предыдущим годом – на 9,5%, до 1,17 млрд т", – резюмирует в статье.

Контекст:

19 августа цены на руду на мировых товарных биржах упали до $134,05 за тонну, что являлось самым низким показателем с весны 2021 года. 1 сентября цена на железную руду упала до $143,55 за тонну, 10 сентября – до 130 долларов, 16 сентября – до $113 за тонну.

После периода роста цен на продукцию аграрного и металлургического секторов снижение котировок является нормальным и к уменьшению поступлений должны быть готовы как компании, так и правительство, заявляла исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

На мировых рынках цены на сырье меняются постоянно и государство не должно пользоваться этим, повышая налоги при благоприятной для экспортеров ситуации, отмечал директор GMK Center Станислав Зинченко.

Теги: Китай, недвижимость, промышленность, импорт, цены, металлургия, сталь, биржа, железная руда, цена
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