Бизнес возвращается в прагматические рамки и больше не готов платить высокую цену за железную руду – СМИ

Ключевое влияние на динамику цен оказывает Китай, потребляющий сегодня около 62% всего железорудного сырья на глобальном рынке, пишет "МинПром" Фото: depositphotos.com

"Но сейчас бизнес возвращается в более прагматические рамки. Он уже ни разу не готов платить по $200 за 1 тонну руды. И даже $100 отдает с неохотой. Подобные тенденции проявляются и на других сырьевых рынках – лома, чугуна, а также полуфабрикатов и проката. Просто там котировки не взбирались на столь заоблачные уровни, потому и откат плавнее", – пишет профильный портал.

Авторы отмечают, что в третьей декаде сентября цены на руду снизились на биржах ниже отметки в $100 за 1 тонну – за месяц они потеряли почти $100 стоимости.

"Причем как представители ГМК (горно-металлургического комплекса. – "ГОРДОН"), так и аналитики со скорбными лицами констатируют, что это еще не дно. Как и в ситуации с невероятным подъемом цен, ключевое влияние на динамику осуществляет Китай, потребляющий сегодня около 62% всего ЖРС, поступающего на глобальный рынок", – отмечается в публикации.

Журналисты напомнили, что в Китае металлургическая промышленность жестко регулируется правительством, и власть приказала ряду предприятий приказ снизить объемы производства, чтобы уменьшить выбросы в окружающую среду. В итоге в августе производство стали в стране упало до 17-месячного минимума и продолжает снижаться в сентябре. Запасы железной руды на складах 45 ведущих китайских портов продолжают расти, подчеркивает "Минпром".

"Кроме этого, возникли и дополнительные факторы, негативно влияющие на спрос на ЖРС в Китае. Начали проявляться первые признаки замедления производства в автомобильной промышленности КНР, которая формирует более 20% внутреннего спроса на стальную продукцию. В больших мегаполисах Китая (Пекин, Гуанчжоу, Гонконг и др.) уже наблюдается снижение продаж недвижимости. Данная тенденция указывает на риски будущего сокращения объемов строительства в стране, а соответственно, и потребления стали", – сказано в статье.