Цена железной руды ниже $100 за тонну нормальна для рынка – СМИ

Цена на железную руду может просесть и до $65 за тонну, пишет "МинПром" со ссылкой на прогнозы экспертов рынка Фото: depositphotos.com

Авторы материала отмечают, что после "условного года изобилия" для производителей железорудного сырья (ЖРС) пришло время снова затягивать пояса.

Со ссылкой на аналитика информационного агентства Reuters Клайда Рассела издание пишет, что стоимость железной руды исторически чаще находится в диапазоне ниже $100 за тонну, чем над ним. И нынешнее падение под эту отметку – скорее обычное положение вещей на рынке.

Портал сообщил, что один из самых авторитетных экспертов на фондовых рынках горно-металлургического комплекса, швейцарская группа UBS, оперативно пересмотрела инвестиционные рейтинги добывающих компаний в худшую сторону и дала "нерадужный прогноз".

"Уже к концу 2021 года дефицит ЖРС на рынке поменяется на излишек, вследствие чего цены на руду продолжат падение, причем надолго. В 2022 году UBS теперь прогнозирует среднюю цену на уровне $89 за тонну, в 2023-м – $80 за тонну. А дальше цена может просесть и до $65 за тонну. Инвесткомпания Liberum Capital прогнозирует усредненную цену $93 за тонну в следующем году. А Bank of America опасается, что цены могут упасть до уровня маржинальных издержек ($80 за тонну) уже до конца текущего года", – сказано в материале.