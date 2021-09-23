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Цена железной руды ниже $100 за тонну нормальна для рынка – СМИ

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Цена на железную руду может просесть и до $65 за тонну, пишет "МинПром" со ссылкой на прогнозы экспертов рынка
Цена на железную руду может просесть и до $65 за тонну, пишет "МинПром" со ссылкой на прогнозы экспертов рынка
Фото: depositphotos.com

Три ведущих мировых производителя железной руды – Австралия, Бразилия и ЮАР – снижают месячную отгрузку сырья, чтобы сдержать падение цен на глобальных биржах, но их усилий может оказаться недостаточно для того, чтобы остановить снижение котировок, пишет профильное издание "МинПром" в опубликованной 23 сентября статье "Руда сорвалась".

Авторы материала отмечают, что после "условного года изобилия" для производителей железорудного сырья (ЖРС) пришло время снова затягивать пояса.

Со ссылкой на аналитика информационного агентства Reuters Клайда Рассела издание пишет, что стоимость железной руды исторически чаще находится в диапазоне ниже $100 за тонну, чем над ним. И нынешнее падение под эту отметку – скорее обычное положение вещей на рынке.

Портал сообщил, что один из самых авторитетных экспертов на фондовых рынках горно-металлургического комплекса, швейцарская группа UBS, оперативно пересмотрела инвестиционные рейтинги добывающих компаний в худшую сторону и дала "нерадужный прогноз".

"Уже к концу 2021 года дефицит ЖРС на рынке поменяется на излишек, вследствие чего цены на руду продолжат падение, причем надолго. В 2022 году UBS теперь прогнозирует среднюю цену на уровне $89 за тонну, в 2023-м – $80 за тонну. А дальше цена может просесть и до $65 за тонну. Инвесткомпания Liberum Capital прогнозирует усредненную цену $93 за тонну в следующем году. А Bank of America опасается, что цены могут упасть до уровня маржинальных издержек ($80 за тонну) уже до конца текущего года", – сказано в материале.

Контекст:

19 августа цены на руду на мировых товарных биржах упали до $134,05 за тонну, что являлось самым низким показателем с весны 2021 года. 1 сентября цена на железную руду упала до $143,55 за тонну, 10 сентября – до $130, 16 сентября – до $113 за тонну

20 сентября цены на руду в Китае опустились ниже $100 за тонну. 

После периода роста цен на продукцию аграрного и металлургического секторов снижение котировок является нормальным и к уменьшению поступлений должны быть готовы как компании, так и правительство, заявляла исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

Теги: Австралия, Бразилия, промышленность, цены, ЮАР, металлургия, биржа, железная руда
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