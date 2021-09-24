С начала года промпроизводство в Украине выросло на 1,7% – Госстат

За первые восемь месяцев 2021 года в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха рост составил 1,6%, отметили в Госстате Фото: depositphotos.com

В то же время в августе промпроизводство сократилось на 3,3% (не скорректированных) и 0,6% (сезонно скорректированных) по сравнению с июлем 2021 года.

В январе – августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года промпроизводство выросло на 1,7%.

В целом за первые восемь месяцев 2021 года в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 1,2%, перерабатывающей промышленности – 1,9%, в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 1,6%.

Как сообщил пресс-центр Минэкономики Украины, наибольший вклад в индекс промышленной продукции в августе имели инвестиционно направленные виды деятельности – производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции (ускорило рост до 12%), производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования (до 5,5%), машиностроение (до 5,1%).

"Кроме того, сохранение благоприятной конъюнктуры на мировых рынках черных металлов продолжает способствовать росту металлургического производства – на 5,4%", – добавили в ведомстве.